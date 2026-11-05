Niepokojące informacje o Czarnobylu. "Nie tylko problem Ukrainy"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
PAP - Polska Agencja Prasowa
2026-11-05 11:20

Niepokojące informacje z Czarnobyla. Osłona zniszczonego reaktora elektrowni jądrowej na Ukrainie wymaga pilnej naprawy. Jak informuje Politico, potrzeba na to co najmniej 500 milionów euro. Ogromna stalowa konstrukcja została uszkodzona podczas rosyjskiego ataku dronowego w 2025 roku. Eksperci ostrzegają, że jeśli naprawy nie zostaną wykonane przed 2030 rokiem, problem może stać się znacznie poważniejszy.

Czarnobyl
Autor: justinite/ Pixabay.com Wojska Putina zajęły Czarnobyl.

Kłopoty w Czarnobylu. Uszkodzona osłona reaktora wymaga pilnej naprawy

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) apeluje o pieniądze na naprawę osłony czwartego reaktora elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Jak podaje Politico, koszt prac wyniesie co najmniej 500 milionów euro. Ostateczna kwota może być jeszcze wyższa.

Chodzi o ogromną stalową konstrukcję, która przykrywa pozostałości reaktora zniszczonego podczas katastrofy w 1986 roku. Jej zadaniem jest zapobieganie wydostawaniu się substancji radioaktywnych do środowiska. Osłona pozwala też na bezpieczne prowadzenie prac wewnątrz zniszczonej elektrowni.

W 2025 roku konstrukcja została uszkodzona podczas rosyjskiego ataku dronowego. Teraz konieczna jest jej naprawa.

– To nie jest problem Ukrainy. Wszyscy powinni troszczyć się o bezpieczeństwo jądrowe na świecie – powiedziała w rozmowie z Politico prezes EBOR Odile Renaud-Basso.

Czarnobyl musi zostać zabezpieczony przed 2030 rokiem

Szefowa banku ostrzega, że z naprawami nie można zwlekać. Jeśli konstrukcja nie zostanie naprawiona przed 2030 rokiem, wilgoć i korozja mogą doprowadzić do kolejnych uszkodzeń. Wtedy zabezpieczenie radioaktywnych materiałów będzie trudniejsze i droższe.

Zdaniem Renaud-Basso sprawa dotyczy nie tylko Ukrainy, ponieważ ewentualne zagrożenie mogłoby mieć skutki również poza jej granicami.

W październiku państwa G7 zadeklarowały 260 milionów euro na naprawę osłony. To nieco ponad połowa potrzebnej kwoty. EBOR chce zebrać pozostałe pieniądze, aby rozpocząć prace w 2028 roku. Mają one potrwać około dwóch lat.

Bank nie spodziewa się, że Rosja zapłaci za naprawę szkód spowodowanych atakiem. Nie wyklucza jednak, że koszty zostaną w przyszłości uwzględnione w reparacjach wojennych.

Na razie nie ma informacji o nowym uwolnieniu substancji radioaktywnych. Problemem jest uszkodzona osłona, którą trzeba naprawić, zanim jej stan się pogorszy.

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