Zniknęły setki metrów betonu z kultowego ronda w centrum Warszawy, a słynna instalacja zyskała nowe otoczenie

Zielona oaza zamiast betonowego morza

W ramach przeprowadzonych prac drogowcy usunęli około 500 metrów kwadratowych zbędnego betonu, pozostawiając jedynie niezbędne zatoki techniczne dla służb. Wygląd nowej przestrzeni skonsultowano z autorką znanej instalacji, Joanną Rajkowską. Koncepcja nawiązuje do tropikalnej wyspy, na której sztucznie usypane wzniesienia imitują ląd otoczony roślinną falą.

Łącznie na rondzie posadzono aż 7 tysięcy bylin oraz roślin cebulowych. Dobór gatunków został zaplanowany tak, aby stworzyć spójną kompozycję:

Sztuczne wzniesienia: obsadzone ostnicą oraz werbeną,

obsadzone ostnicą oraz werbeną, Pozostały teren: wypełniony kocimiętką i szałwią.

Pełny efekt wizualny mieszkańcy zobaczą wiosną, kiedy nowo posadzona roślinność zakwitnie. Przy okazji prac rosnąca tam od niemal 24 lat palma przeszła również niezbędne zabiegi pielęgnacyjne.

Kolejny krok w stronę Nowego Centrum Warszawy

Metamorfoza Ronda de Gaulle'a to kolejny element zmian w ścisłym centrum miasta. Chwilę wcześniej podobne roboty zakończyły się na pobliskim Placu Trzech Krzyży przed budynkiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Łącznie w ostatnich latach na tym placu przybyło 39 nowych drzew oraz 4500 metrów kwadratowych zieleni.

Wszystkie te działania wpisują się w strategię przekształcania przestrzeni miejskiej z obszarów podporządkowanych samochodom na miejsca przyjazne dla każdego. Nowa zieleń pełni nie tylko funkcję estetyczną, ale zapewnia też cień w upalne dni, barierę przed pyłem i hałasem, a także lepszą retencję wody i ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe