Z BMW i Volvo zostały wraki. Zdjęcia mówią same za siebie

Groźny wypadek na południu Warszawy. Volvo wypadło z drogi

Do zderzenia doszło w czwartek, 5 listopada, krótko przed godz. 22 na wysokości skrzyżowania ul. Hynka z ul. Radarową, w warszawskiej dzielnicy Włochy.

BMW i Volvo poruszały się jezdnią ul. Hynka prowadzącą w kierunku al. Krakowskiej. W pewnym momencie 21-letni kierowca BMW, nie zachowując odpowiedniego dystansu, uderzył w tył Volvo. Jego siła była tak wielka, że wyrzuciła oba pojazdy poza zajmowaną przez nie jezdnię.

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Volvo, prowadzone przez około 35-letnią kobietę, wypadło z drogi. Samochód przebił ogrodzenie oddzielające jezdnię od chodnika, wjechał na teren zielony i ostatecznie przewrócił się na bok. Kiedy pojazdem zaczęli zajmować się przybyli na miejsce strażacy, koniecznym było sprawdzenie, czy nie doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych.

Z kolei BMW również wypadło z właściwego toru. Samochód przejechał przez pas zieleni rozdzielający przeciwne kierunki ruchu. Zatrzymał się dopiero na jezdni ul. Hynka prowadzącej w stronę ul. Żwirki i Wigury.

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W rezultacie działania ratunkowe i policyjne oględziny musiały być prowadzone po obu stronach szerokiej arterii.

Hynka przy Radarowej. Co tu się wydarzyło?! na jezdni w stronę Chopina stało jeszcze żółte coś z rozwalonym przodem. Ten ze zdjęcia przekoziołkował przez cala jezdnię?! @_zboral @MiejskiReporter https://t.co/1X7EuuKu3T— Jarosław Hirny-Budka 👌 🇺🇦🇵🇱 (@agnusagnus) November 5, 2026

Świadkowie natychmiast ruszyli na pomoc

Pierwszej pomocy uczestnikom zdarzenia zaczęli udzielać przypadkowi świadkowie oraz pracownicy pobliskiego hotelu. Do działań włączył się także ratownik przejeżdżający prywatną karetką. Kierowcy zostali zabezpieczeni do czasu przyjazdu publicznych zespołów ratownictwa medycznego.

Po dotarciu karetek kierujący Volvo i BMW trafili pod opiekę medyków. Ratownicy dokładnie ich zbadali. Mimo groźnie wyglądającego zderzenia, nikt nie wymagał hospitalizacji.

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Obcokrajowiec z wysokim mandatem

Policjanci ustalili, że sprawcą wypadku jest 21-letni obywatel Turcji, który kierował BMW. Młody mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2,5 tys. zł. W Polsce przebywał legalnie i miał ważne prawo jazdy.

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Hynka pozostała przejezdna

Na miejscu działali strażacy, policjanci i zespoły ratownictwa medycznego. Zniszczone pojazdy znajdowały się po przeciwnych stronach ulicy, dlatego służby musiały częściowo ograniczyć ruch w obu kierunkach. Ul. Hynka nie została jednak całkowicie zamknięta. Kierowcy mogli korzystać z jednego pasa w stronę al. Krakowskiej oraz jednego pasa w kierunku ul. Żwirki i Wigury.