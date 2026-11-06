Chciał szybciej pokonać jezdnię. Kosztowało go to życie

Tragedia na drodze. Pieszy nie miał szans

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Ujrzanowie w powiecie siedleckim. Zgłoszenie o potrąceniu wpłynęło do służb chwilę po godz. 18. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów i ratowników medycznych. Mimo podjętych działań życia pieszego nie udało się uratować.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że Peugeotem kierowała 38-letnia kobieta. Na nieoświetlonym odcinku drogi potrąciła mężczyznę, który znajdował się na jezdni.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że 38-letnia kobieta kierująca samochodem marki Peugeot potrąciła pieszego. Kobieta była trzeźwa – przekazała kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Obrażenia odniesione przez mężczyznę były bardzo poważne.

– Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna poniósł śmierć. Jego tożsamości na razie nie udało się nam ustalić – dodała policjantka.

Śledczy sprawdzą prędkość i widoczność

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga została zamknięta, aby funkcjonariusze mogli przeprowadzić oględziny, wykonać pomiary i zabezpieczyć ślady. Śledczy będą ustalali między innymi: prędkość Peugeota, widoczność na drodze, czy stan nawierzchni.

Na czas działań policji i prokuratora droga w miejscu tragedii została całkowicie zablokowana. Mundurowi apelowali do kierowców o wybieranie alternatywnych tras i wykonywanie poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy.

Utrudnienia trwały kilka godzin. Konieczne było nie tylko zabezpieczenie śladów, lecz także usunięcie pojazdu i przeprowadzenie czynności związanych z ciałem zmarłego.

Ciemna odzież i brak odblasków

Do wypadku doszło po zmroku, na nieoświetlonym fragmencie drogi. Policja przekazała, że pieszy był ubrany w ciemną odzież i nie miał żadnych elementów odblaskowych. Niewykluczone, że to przypieczętowało los pieszego.

Po zmroku osoba ubrana w ciemne rzeczy może być widoczna dla kierowcy dopiero z bardzo niewielkiej odległości. Element odblaskowy znacząco zwiększa dystans, z którego można dostrzec pieszego i rozpocząć hamowanie.

Szczególna ostrożność jest potrzebna na nieoświetlonych drogach poza zwartą zabudową. Pieszy powinien poruszać się właściwą stroną jezdni, korzystać z chodnika lub pobocza, a przez drogę przechodzić w dozwolonym i możliwie dobrze widocznym miejscu.