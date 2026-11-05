Ważny odcinek Modlińskiej zostanie wyłączony z ruchu. Zmiany odczują nie tylko kierowcy

Wielkie frezowanie na Modlińskiej. Ruch w obu kierunkach jedną jezdnią

Drogowcy zaplanowali prace na długim odcinku, co wymaga całkowitego wyłączenia z ruchu jezdni prowadzącej w stronę Pragi. Prace frezowaniowe rozpoczną się w piątek, 6 listopada, o godzinie 21:00. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do wtorku, 10 listopada, do godzin wieczornych.

Na czas robót ruch w obu kierunkach zostanie skierowany na jezdnię prowadzącą zwykle w stronę Jabłonny. Dla kierowców oznacza to konkretne ograniczenia oraz zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu:

Jezdnia Modlińskiej w kierunku Pragi zostanie zamknięta od skrzyżowania z ulicą Aluzyjną do pierwszego skrzyżowania z ulicą Światowida.

Na jezdni w stronę Jabłonny kierowcy jadący do Pragi dostaną do dyspozycji jeden pas, natomiast jadący w stronę granicy Warszawy skorzystają z dwóch pasów.

Przejazd na drugą nitkę dla jadących w stronę Pragi zaplanowano na wysokości ulicy Jędrzejewskiego, a powrót na właściwą jezdnię nastąpi za skrzyżowaniem z ulicą Poetów.

Jezdnia w stronę Pragi zwęzi się do dwóch pasów na wysokości ulicy Głównej, a przy ulicy Jędrzejewskiego do jednego pasa.

O jeden pas mniej będą mieli również kierowcy jadący od skrzyżowania z ulicą Światowida (za ulicą Winorośli) w stronę Legionowa.

Jadący w kierunku Pragi nie skręcą w ulicę Prząśniczek, a ulica Aluzyjna zostanie całkowicie zamknięta dla wjazdu z obu stron.

Wyznaczone objazdy i utrudnienia dla lokalnych mieszkańców

Ze względu na zakres robót wyznaczone zostały oficjalne trasy objazdowe dla kierowców chcących dostać się do wyłączonych ulic:

Do ulicy Aluzyjnej można dojechać ciągiem ulic Modlińskiej, Światowida, Dzierzgońskiej oraz Sprawnej.

Dojazd do ulicy Prząśniczek prowadzi ulicami Modlińską, Mehoffera i Czeremchową.

Zmiany mocno odczują również mieszkańcy okolicznych osiedli oraz osoby robiące zakupy w tym rejonie. Uliczki boczne takie jak Aluzyjna, Anilinowa, Pochyła, Sprawna oraz boczna jezdnia Modlińskiej stracą bezpośrednie połączenie z główną trasą. W czasie trwania prac nie będzie możliwości wjazdu na zlokalizowane tam stacje benzynowe.

Na bocznej jezdni Modlińskiej, na odcinku od ulicy Jędrzejewskiego do budynku poczty, zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy przy jednoczesnym całkowitym zakazie parkowania. Dojazd do sklepów i punktów pod adresem Modlińska 347 i 347a będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Aluzyjnej.

Zmiany w komunikacji miejskiej. Zmodyfikowane trasy autobusów

Prace drogowe wpłyną bezpośrednio na funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy kursujące w tym rejonie pojadą trasami skróconymi lub objazdowymi:

Linia 211 dojedzie wyłącznie do pętli Dąbrówka Wiślana, bez realizowania kursów do Kępy Tarchomińskiej.

dojedzie wyłącznie do pętli Dąbrówka Wiślana, bez realizowania kursów do Kępy Tarchomińskiej. Linia 511 jadąca od strony Metra Młociny przez Most Skłodowskiej Curie pojedzie ulicą Modlińską, a następnie skręci w ulice Przyrzecze, Bukowską i Kępę Tarchomińską aż do pętli Kępa Tarchomińska.

jadąca od strony Metra Młociny przez Most Skłodowskiej Curie pojedzie ulicą Modlińską, a następnie skręci w ulice Przyrzecze, Bukowską i Kępę Tarchomińską aż do pętli Kępa Tarchomińska. Linia 900 wyłącznie w sobotę i niedzielę w obu kierunkach z Domu Samotnej Matki pojedzie objazdem ulicami Modlińską, Światowida, Dzierzgońską, Odkrytą, Sprawną oraz Aluzyjną do pętli Dąbrówka Wiślana.

Pozostałe linie autobusowe kursujące ulicą Modlińską, czyli 511, 723, 731, L-7, L49 oraz N63, będą zatrzymywały się na tymczasowych przystankach zlokalizowanych przy jezdni w stronę Jabłonny.

Koniec asfaltowania to nie koniec prac na Modlińskiej

Samo frezowanie i układanie nowego asfaltu potrwa do wtorku, 10 listopada. Po zakończeniu tych prac drogowcy przywrócą organizację ruchu, która obowiązywała w trakcie wcześniejszej wymiany krawężników. Cała inwestycja w tym rejonie ma zakończyć się w drugiej połowie listopada.