Po trzech latach Warszawa zmienia świąteczną iluminację i szykuje nową atrakcję na Trakcie Królewskim

Nowa iluminacja rozbłyśnie w grudniu

Tegoroczna oprawa świąteczna zachwyci rozmachem i nowoczesnymi rozwiązaniami. Na ulicach pojawi się blisko 2,9 mln energooszczędnych punktów LED oraz ponad 900 różnorodnych elementów dekoracyjnych. Wśród nich znajdą się bramy świetlne, interaktywne instalacje, fotopunkty i figury. Systemy zostaną wyposażone w specjalne sterowniki redukujące moc w godzinach mniejszego ruchu, co pozwoli ograniczyć zużycie prądu i zanieczyszczenie światłem.

Wśród najważniejszych elementów tegorocznej iluminacji znajdą się:

Wielka choinka na Placu Zamkowym rozświetlona przez kilkadziesiąt tysięcy światełek LED z systemem płynnej zmiany kolorów.

rozświetlona przez kilkadziesiąt tysięcy światełek LED z systemem płynnej zmiany kolorów. Świetlna karuzela na Rynku Nowego Miasta z postaciami Złotej Kaczki oraz Warsa i Sawy.

z postaciami Złotej Kaczki oraz Warsa i Sawy. Rzeźby słynnych warszawiaków na Rynku Starego Miasta , przedstawiające m.in. Marię Skłodowską-Curie, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszkę i Bolesława Prusa.

, przedstawiające m.in. Marię Skłodowską-Curie, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszkę i Bolesława Prusa. Instalacje z bohaterami legend, takimi jak Bazyliszek czy Kamienny Niedźwiedź, uzupełnione o świetlne księgi opowiadające ich historie.

Warszawskie legendy i widowiskowy mapping

Projektanci przygotowali wiele atrakcji nastawionych na interakcję. Wybrane instalacje będą reagowały na obecność przechodniów, a specjalne fotopunkty i przestrzenne bombki stworzą idealne tło do pamiątkowych zdjęć dla rodzin z dziećmi.

Zupełną nowością w tym sezonie będzie multimedialny mapping na fasadzie Pałacu Staszica. Widowisko połączy obraz, światło, animacje oraz muzykę, ożywiając historyczny budynek i tworząc nowy punkt przyciągający spacerowiczów na Trakcie Królewskim.

Nowe Centrum Warszawy w zimowej oprawie

Świąteczna trasa w tym roku mocniej połączy historyczną część stolicy ze współczesnym centrum. Nowymi kluczowymi punktami na mapie zimowych spacerów staną się Plac Centralny oraz Park Świętokrzyski w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki. Na Placu Centralnym stanie kolejna wysoka choinka, a konstrukcja w kształcie świątecznego drzewka pojawi się również na Placu Trzech Krzyży.

Warto pamiętać, że w Parku Świętokrzyskim działa już całoroczny ogród świateł z motywami roślin i owadów. Największym zainteresowaniem cieszy się tam 50-metrowy fragment parkowej alejki z czujnikami ruchu, gdzie świetlne obrazy wyświetlane na nawierzchni reagują na krok spacerujących osób.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe