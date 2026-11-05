Rekordowa skala, biało-czerwona oprawa i wspólne świętowanie. Przed nami 36. Bieg Niepodległości

Rekord za rekordem

W ubiegłym roku Bieg Niepodległości ukończyło 18 111 osób, ustanawiając rekord frekwencji wydarzenia. W tym roku zainteresowanie jest jeszcze większe - komplet 22 tysięcy pakietów startowych został wyczerpany na ponad dwa tygodnie przed 11 listopada. Wszystko wskazuje więc na to, że 36. Bieg Niepodległości przyniesie kolejny rekord frekwencji.

Na 10-kilometrowym dystansie wystartują tysiące biegaczy, ale program wydarzenia obejmuje również Milę Niepodległości dla młodzieży w wieku 10-14 lat, rozgrywaną na symbolicznym dystansie 1918 metrów, oraz nordic walking. Dzięki temu 11 listopada na trasach pojawią się uczestnicy w różnym wieku i z różnym sportowym doświadczeniem, których połączy wspólne świętowanie Narodowego Święta Niepodległości.

- Ponad 22 tysiące zarejestrowanych uczestników pokazują, jak ważnym elementem warszawskich obchodów 11 listopada stał się Bieg Niepodległości. Dla tysięcy osób wspólny start w biało-czerwonych barwach jest sposobem na świętowanie tego dnia razem z innymi. To wydarzenie, które łączy sport, pamięć i radość z bycia razem w przestrzeni miasta - mówi Tomasz Mencina, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Szybkie 10 kilometrów przez Warszawę

Trasa biegu głównego ponownie poprowadzi przede wszystkim alejami Jana Pawła II i Niepodległości, przez centrum miasta aż w okolice Pola Mokotowskiego. W tegorocznym przebiegu znajdzie się również wydłużony fragment ulicy Prostej w kierunku Ronda Daszyńskiego.

Płaski profil, długie proste i niewielka liczba zakrętów sprawiają, że warszawska „dziesiątka” sprzyja szybkiemu bieganiu. Przed rokiem Elżbieta Glinka pokonała ją w czasie 32:00, ustanawiając wówczas rekord Polski kobiet na 10 kilometrów.

Także w tym roku na starcie pojawi się mocna międzynarodowa elita. Wśród kobiet pobiegną m.in. zwyciężczyni 48. Maratonu Warszawskiego Lili Anna Vindics-Tóth oraz Norweżka Hanne Mjøen Maridal, której rekord życiowy na 10 km wynosi 30:56. W męskiej stawce znalazła się z kolei wyrównana grupa zawodników z wynikami oscylującymi wokół 29 minut, w tym Dariusz Boratyński - wielokrotny medalista mistrzostw Polski i najlepszy z Polaków podczas tegorocznego Maratonu Warszawskiego.

Biało-czerwona Warszawa

Bieg Niepodległości to sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim sposób na wspólne przeżywanie 11 listopada. Rekordowe zainteresowanie tegoroczną edycją pokazuje, że coraz więcej osób wybiera aktywne świętowanie ważnych dat - razem z innymi, w przestrzeni miasta i w atmosferze wspólnoty. Charakter wydarzenia budują symbole, które od lat są jego znakiem rozpoznawczym. Tysiące uczestników ustawionych na starcie w białych i czerwonych koszulkach tworzą ogromną żywą flagę Polski, a chwilę przed rozpoczęciem biegu wspólnie odśpiewują Mazurka Dąbrowskiego. O symbolicznej godzinie 11:11 na trasę ruszy pierwsza fala uczestników. W obchodach tradycyjnie weźmie udział również grupa rekonstrukcyjna, dopełniając historyczny charakter wydarzenia.

- Bieg Niepodległości ma atmosferę, której trudno szukać podczas innych zawodów. Tysiące ludzi tworzą na ulicach Warszawy biało-czerwoną flagę, chwilę przed startem wspólnie śpiewają hymn, a potem ruszają na trasę przy dopingu kibiców. Jest głośno, radośnie, momentami wzruszająco. Tego nie da się w pełni pokazać na zdjęciach - trzeba znaleźć się w tym tłumie, żeby naprawdę to poczuć - mówi Magda Skrocka, COO Fundacji „Maraton Warszawski”.

Świętujemy razem

Bieg Niepodległości to nie tylko tysiące osób na trasie, ale także kibice, którzy co roku tworzą jego atmosferę. Organizatorzy zapraszają mieszkańców Warszawy do wspólnego świętowania 11 listopada i dopingowania uczestników na całej trasie. Biało-czerwone stroje, flagi, transparenty i głośny doping mogą stać się częścią oprawy wydarzenia również poza strefą startu i mety. To okazja, by dołączyć do obchodów nawet bez numeru startowego i wspólnie z biegaczami przeżyć ten dzień na ulicach stolicy.

36. Bieg Niepodległości będzie finałem tegorocznej Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć”, organizowanej przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa i Fundację „Maraton Warszawski”. Cykl tworzą także Bieg Konstytucji 3 Maja oraz Bieg Powstania Warszawskiego. Każde z tych wydarzeń nawiązuje do ważnych momentów w historii Polski, łącząc sport z ideą pielęgnowania pamięci narodowej.