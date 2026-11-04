Słynny plac w centrum Warszawy zmienił się nie do poznania. Drogowcy właśnie usunęli ostatni beton

Redakcja se.pl
2026-11-04 16:01

Zarząd Dróg Miejskich zakończył ostatni etap zielonej transformacji Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Miejsce betonowej nawierzchni zajął przestronny teren pełen nowych drzew, krzewów oraz infrastruktury wypoczynkowej. Inwestycja realizowana w ramach projektów Nowe Centrum Warszawy doprowadziła do całkowitej odnowy tej historycznej lokalizacji.

Nowe nasadzenia roślin i krzewów na Placu Trzech Krzyży przy Ministerstwie Rozwoju. O zmianach w Warszawie przeczytasz na SE.
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Metamorfoza Placu Trzech Krzyży dobiegła końca

Ostatnim akcentem prac było rozpłytowanie drugiej połowy obszernego parkingu zlokalizowanego bezpośrednio przy budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W miejscu dotychczasowego asfaltu pojawiła się różnorodna roślinność oraz nowe elementy małej architektury. W tym tygodniu montażyści ustawili tam wygodne ławki, a nieco wcześniej szpaler roślinności uzupełniła kolejna lipa.

Przestrzeń pod ministerstwem wzbogaciły ponadto krzewy soliterowe, w tym wiśnie, derenie oraz magnolie, jak również hortensje, byliny oraz rośliny cebulowe. Łączny bilans przeprowadzonej zielonej rewolucji na placu prezentuje się następująco:

  • 39 nowych okazałych drzew posadzonych w miejsce betonu,
  • około 4500 mkw. nowo utworzonych terenów zielonych,
  • nowe trawniki, rozbudowane skupiska bylin oraz żywopłoty.

Zmiany dla pieszych, rowerzystów i pasażerów

Prowadzona etapami przebudowa objęła nie tylko wprowadzenie roślinności, ale również kompleksową reorganizację ruchu, która rozpoczęła się w 2023 roku. Priorytetem drogowców była poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz likwidacja tak zwanego teleportu rowerowego.

W ramach prac wymieniono nawierzchnię jezdni oraz chodników, a przejście dla pieszych w centralnej części placu wyposażono w sygnalizację świetlną i azyle. Wyraźne ułatwienie zyskali także pasażerowie komunikacji miejskiej. Dotychczas rozrzucone przystanki autobusowe po wschodniej stronie placu skonsolidowano w jednym wspólnym punkcie przesiadkowym dla linii jadących w kierunku Nowego Światu oraz ulicy Książęcej.

Zielona transformacja realizowana krok po kroku

Powrót do historycznego układu z dużą ilością roślinności sprzed II wojny światowej odbywał się stopniowo. W pierwszym etapie na placu pojawiło się 28 dużych drzew, w tym lipy, głogi i grusze, które utworzyły szpaler wzdłuż wschodniej pierzei oraz zagospodarowały działkę u zbiegu ulic Żurawiej i Brackiej.

Kolejny krok wykonano w 2025 roku, kiedy usunięto beton z pierwszej części parkingu przy budynku ministerstwa, sadząc tam 10 kolejnych lip oraz krzewy magnolii i żywopłot z irgi. Zakończonełaśnie prace definitywnie przypieczętowały zniknięcie miejskiej wyspy ciepła z tej części Śródmieścia.

Było betonowo, jest zielono. Skończyliśmy metamorfozę Placu Trzech Krzyży - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Było betonowo, jest zielono. Skończyliśmy metamorfozę Placu Trzech Krzyży - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Było betonowo, jest zielono. Skończyliśmy metamorfozę Placu Trzech Krzyży - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Było betonowo, jest zielono. Skończyliśmy metamorfozę Placu Trzech Krzyży - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI