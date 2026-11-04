Słynny plac w centrum Warszawy zmienił się nie do poznania. Drogowcy właśnie usunęli ostatni beton

Metamorfoza Placu Trzech Krzyży dobiegła końca

Ostatnim akcentem prac było rozpłytowanie drugiej połowy obszernego parkingu zlokalizowanego bezpośrednio przy budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W miejscu dotychczasowego asfaltu pojawiła się różnorodna roślinność oraz nowe elementy małej architektury. W tym tygodniu montażyści ustawili tam wygodne ławki, a nieco wcześniej szpaler roślinności uzupełniła kolejna lipa.

Przestrzeń pod ministerstwem wzbogaciły ponadto krzewy soliterowe, w tym wiśnie, derenie oraz magnolie, jak również hortensje, byliny oraz rośliny cebulowe. Łączny bilans przeprowadzonej zielonej rewolucji na placu prezentuje się następująco:

39 nowych okazałych drzew posadzonych w miejsce betonu,

posadzonych w miejsce betonu, około 4500 mkw. nowo utworzonych terenów zielonych ,

, nowe trawniki, rozbudowane skupiska bylin oraz żywopłoty.

Zmiany dla pieszych, rowerzystów i pasażerów

Prowadzona etapami przebudowa objęła nie tylko wprowadzenie roślinności, ale również kompleksową reorganizację ruchu, która rozpoczęła się w 2023 roku. Priorytetem drogowców była poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz likwidacja tak zwanego teleportu rowerowego.

W ramach prac wymieniono nawierzchnię jezdni oraz chodników, a przejście dla pieszych w centralnej części placu wyposażono w sygnalizację świetlną i azyle. Wyraźne ułatwienie zyskali także pasażerowie komunikacji miejskiej. Dotychczas rozrzucone przystanki autobusowe po wschodniej stronie placu skonsolidowano w jednym wspólnym punkcie przesiadkowym dla linii jadących w kierunku Nowego Światu oraz ulicy Książęcej.

Zielona transformacja realizowana krok po kroku

Powrót do historycznego układu z dużą ilością roślinności sprzed II wojny światowej odbywał się stopniowo. W pierwszym etapie na placu pojawiło się 28 dużych drzew, w tym lipy, głogi i grusze, które utworzyły szpaler wzdłuż wschodniej pierzei oraz zagospodarowały działkę u zbiegu ulic Żurawiej i Brackiej.

Kolejny krok wykonano w 2025 roku, kiedy usunięto beton z pierwszej części parkingu przy budynku ministerstwa, sadząc tam 10 kolejnych lip oraz krzewy magnolii i żywopłot z irgi. Zakończonełaśnie prace definitywnie przypieczętowały zniknięcie miejskiej wyspy ciepła z tej części Śródmieścia.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe