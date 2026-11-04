Miał wyjechać na quadzie tylko na chwilę. Rodzina zamarła, gdy zobaczyła, co się stało

Służby otrzymały zgłoszenie o tragicznym zdarzeniu we wtorek (3 listopada) o godzinie 18:28. Dramat rozegrał się w rejonie ulicy Radosnej w gminie Wiązowna. Jak wynika ze wstępnych ustaleń służb, 69-latek wyjechał z posesji quadem. Jego przedłużająca się nieobecność wzbudziła ogromny niepokój najbliższych.

Członkowie rodziny postanowili działać na własną rękę. Rozpoczęli poszukiwania w najbliższej okolicy, sprawdzając miejsca, w które mógł pojechać mężczyzna.

Niestety, finał tych poszukiwań okazał się tragiczny.

W niewielkiej odległości od najbliższych zabudowań, na terenie poza drogą publiczną, rodzina dokonała wstrząsającego odkrycia. Zobaczyli przewrócony pojazd, który przygniótł ciało 69-latka. Na ratunek było już za późno. Obrażenia, jakich doznał mężczyzna, okazały się śmiertelne.

Prokurator szuka odpowiedzi. Co było przyczyną?

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Ich głównym zadaniem jest teraz odtworzenie dokładnego przebiegu wypadku. Śledczy będą musieli odpowiedzieć na kluczowe pytania: czy mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, czy do wywrotki przyczyniły się trudne warunki terenowe, a może zawiniła nagła usterka techniczna quada? Pod uwagę brane są wszystkie możliwe scenariusze, które mogły doprowadzić do tej tragedii.

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