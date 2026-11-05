Pogoda w Warszawie: 6-8 listopada

Nadchodzące dni w Warszawie przyniosą wyraźną zmianę aury, która będzie postępować z dnia na dzień. Mieszkańcy stolicy doświadczą sporego spadku temperatury, szczególnie odczuwalnego między piątkiem a sobotą. Choć weekend zacznie się pogodnie i stosunkowo ciepło, to zakończy się w znacznie chłodniejszej, bardziej jesiennej atmosferze. Jedynym stałym elementem prognozy jest brak opadów.

Piątek z ostatnimi podmuchami ciepła

Początek weekendu, 6 listopada, będzie zdecydowanie najprzyjemniejszym dniem. Niebo nad Warszawą będzie bezchmurne, co pozwoli w pełni cieszyć się słońcem. Temperatura maksymalna osiągnie komfortowy poziom około 12 stopni Celsjusza. To dobra okazja, by spędzić więcej czasu na zewnątrz, ponieważ kolejne dni nie będą już tak łaskawe. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s. W nocy termometry wskażą około 2 stopnie.

Sobota przyniesie wyraźne ochłodzenie

W sobotę aura zmieni się diametralnie. Mimo że niebo wciąż pozostanie bezchmurne, nadejdzie znaczące ochłodzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do zaledwie 6 stopni Celsjusza, co oznacza spadek o połowę w porównaniu z piątkiem. Wiatr znacznie osłabnie, jego prędkość wyniesie około 1 m/s. Noc z soboty na niedzielę przyniesie już lekki mróz – słupki rtęci spadną do około -1 stopnia.

Chłodna i pochmurna niedziela na koniec weekendu

Ostatni dzień weekendu, 8 listopada, utrwali chłodny trend. Temperatura maksymalna będzie jeszcze niższa i wyniesie około 5 stopni. To jednak niejedyna zmiana – słońce, które towarzyszyło warszawiakom w piątek i sobotę, tym razem skryje się za chmurami. Prognoza na niedzielę przewiduje zachmurzenie umiarkowane. Noc będzie najzimniejsza w całym okresie, z temperaturą spadającą do około -3 stopni Celsjusza. Wiatr znów będzie nieco bardziej odczuwalny, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Prognoza na najbliższe dni wyraźnie dzieli weekend na dwie części. Ciepły i słoneczny piątek to idealny moment na dłuższe spacery po parkach, wycieczki rowerowe czy spotkania na świeżym powietrzu. Sobota, choć również słoneczna, będzie już znacznie chłodniejsza, dlatego planując aktywności, warto pamiętać o cieplejszym ubraniu. Niedziela, z uwagi na niską temperaturę i brak słońca, może bardziej sprzyjać spędzaniu czasu w zamkniętych przestrzeniach, na przykład w galeriach czy kawiarniach.

Dane pogodowe: OpenWeather