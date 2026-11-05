Gen Z zmienia zasady gry w biznesie. LOUD congress 2.0 już 6 listopada w Warszawie

Pokolenie Z coraz silniej wpływa na współczesną gospodarkę. Twórcy internetowi przestają być wyłącznie ambasadorami marek - stają się przedsiębiorcami, budują własne firmy, wprowadzają produkty na rynek i tworzą nowe modele biznesowe. Jednocześnie największe marki coraz częściej dostosowują swoje strategie marketingowe i komunikacyjne do oczekiwań młodego pokolenia.

To właśnie tym zmianom poświęcony będzie LOUD congress 2.0, organizowany przez agencję Mistify we współpracy z Bonnier Business Polska, wydawcą m.in. „Pulsu Biznesu” i Bankier.pl, oraz grupą Brokies.

W tegorocznej edycji weźmie udział około 200 przedstawicieli biznesu, inwestorów, przedsiębiorców i cenionych twórców internetowych. Kongres ma zamknięty charakter, a udział w nim możliwy jest wyłącznie na zaproszenie.

Po udanym czerwcowym debiucie LOUD congress powraca z rozbudowanym programem, nowymi tematami i przestrzenią do bezpośrednich spotkań środowisk, które coraz silniej wpływają na kształt współczesnego rynku. Organizatorzy stawiają na konkretne rozmowy, wymianę doświadczeń i budowanie relacji.

- Dziś to nie tylko młode pokolenie uczy się zasad biznesu, ale również biznes musi nauczyć się funkcjonować na zasadach młodego pokolenia. Gen Z zmienia sposób, w jaki konsumujemy treści, podejmujemy decyzje zakupowe i budujemy marki. Twórcy internetowi stają się przedsiębiorcami, a ich wpływ coraz częściej przekłada się na konkretne wyniki finansowe. Podczas LOUD congress chcemy pokazać, jak te zmiany wykorzystać do budowania nowych modeli współpracy między twórcami a biznesem - mówi Mariusz Mistewicz, pomysłodawca kongresu i prezes agencji Mistify.

LOUD congress 2.0 powraca

Po czerwcowym debiucie, podczas którego wśród prelegentów i laureatów nagród Pokolenie LOUD znaleźli się m.in. Łatwogang, Książulo, Cancer Fighters, Skolim, Blowek i PashaBiceps, jesienna edycja LOUD congress idzie o krok dalej. Twórcy kongresu nie zamierzają skupiać się na banałach. Cel jest jasny: pokazać przełomowe zmiany zachodzące w relacjach między markami a nowym pokoleniem konsumentów i przedsiębiorców. W dyskusjach na ten temat wezmą udział przedstawiciele świata biznesu i social mediów, a wśród zaproszonych gości i panelistów znaleźli się m.in. Wojtek Gola, Izak i Margaret w dniu premiery swojej płyty.

To tarcie na styku generacji widać w każdym punkcie agendy. Dzień rozpocznie mocne uderzenie: dyskusja prowadzona przez Aleksandra Ogrodnika z Bankier.pl pod hasłem „Algorytm, liczby i zasięgi. Kto tu tak naprawdę rządzi?”. Wraz z ekspertami - Mikołajem Winkielem (Brand24) i Hanną Marcinkiewicz-Grzesiak (SKP) - uczestnicy zajrzą pod maskę platform społecznościowych, by sprawdzić, czy to twórcy kierują algorytmem, czy też sami padają jego ofiarą.

Zaraz potem Damian Glinka z redakcji Dropsy skonfrontuje influencerów z moralną stroną ich działalności. W panelu „Masz zasięg - masz wpływ. Co z nim zrobisz?” wspólnie z twórcami Paulą „Nezz” Neznal i Toffiecrispem oraz Justyną Zawadzką z DRE$$CODE poruszą niewygodne kwestie: gdzie kończy się pogoń za wyświetleniami, a zaczyna odpowiedzialność za kształtowanie młodego pokolenia.

Gen Z nie dostosowuje się do zasad rynku, ale to rynek coraz częściej musi dostosowywać się do niej. Jak młode pokolenie zmienia strategie marek, marketing i modele biznesowe? Odpowiedzi na te pytania poznamy w trakcie panelu „Pokolenie LOUD - jak Gen Z zmienia biznes i marketing”, który poprowadzą Mariusz Mistewicz z Mistify i Anna Lucińska.

„Porozmawiamy o twórcach, którzy stają się przedsiębiorcami, budują własne marki i tworzą nowe możliwości dla biznesu. Zobaczymy, co dziś naprawdę działa” - czytamy w agendzie. Uczestnikami tego panelu będą: Antoni Matyja (Antek Pik Pik) - muzyk i twórca internetowy, Mateusz Marcińczak z firmy Danone oraz Zuza Jasińska – szefowa marketingu marki Etam.

Koniec ery partyzantki: Prawo, raporty i twarde dane

Czas amatorszczyzny w influencer marketingu definitywnie minął. Dzisiejszy twórca to przedsiębiorstwo, które musi sprawnie nawigować między Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, fiskusem a unijnymi dyrektywami. Tomasz Palak w swoim wystąpieniu „Ciągle pytacie na priv o ten krem… Checklista prawna, aby o współpracę nie zapytały paragrafy” wskaże miny, na które najczęściej wpadają nieświadomi twórcy oraz zamawiające u nich kampanie agencje.

Kluczowym punktem tej części kongresu będzie premiera wyczekiwanego raportu badawczego przygotowanego przez Instytut Monitorowania Mediów wspólnie z agencją Mistify: „GEN Z: Wizerunek, wpływ, pieniądze na TikToku”. Sebastian Bykowski, wiceprezes IMM, w rozmowie moderowanej przez Annę Lucińską, przedstawi twarde liczby obnażające mechanizmy monetyzacji i realną siłę nabywczą odbiorców TikToka.

Równie gorąco zapowiada się blok „Fashion x creator economy”, gdzie Anna Wrońska (Society 1) porozmawia z Magdaleną Siegal (Tous Polska), Paulą Jarosz (naczelna MiuMag) oraz projektantem mody Marcellem Pustulem o tym, jak internetowe ikony stylu kreują popyt na rynku mody, tworząc własne linie produktów.

Praktyka ponad teorię: LOUD sessions, festiwale i gaming

Organizatorzy nie poprzestają na dyskusjach panelowych. W tej edycji pojawią się intensywne warsztaty LOUD sessions. Uczestnicy zgłębią m.in. implementację unijnego AI Act (mec. Marlena Kudła), dowiedzą się, jak przekuć viralowe zrywy w realną konwersję i sprzedaż (studenci i wykładowca z Akademii Leona Koźmińskiego - Nikodem Sarna, Barbara Mosiewicz z Health Labs Care, Jakub Mistewicz z Mistify oraz Emilia Kostek - twórczyni internetowa) oraz zabezpieczą swój dorobek przed cyberatakami z Moniką Groszyk. Z kolei eksperci z Bankier.pl i XTB (Michał Jóźwiak) pokażą młodym twórcom, jak mądrze przekształcić lajki w stabilny portfel inwestycyjny.

Popołudniowy program dotknie obszarów, w których lokowane są obecnie największe budżety:

Festiwale jako przestrzeń komunikacji marek z Gen Z - panel prowadzony przez Bartosza Kazimierczaka (Brokies) z udziałem Maksymiliana Kabary (CLOUT Festival), Pawła Sabarańskiego (Oshee All Star Festival) i Dagmary Goździk.

Muzyka i komercja - piosenkarka Margaret, Agata Bajno (SKP), Inga Plewicka (High&), Justyna Milkiewicz (Revolume) i Katarzyna Węsławowicz prześwietlą zasady autentycznej współpracy artystów z gigantami rynku („Jak zbudować współpracę między artystą muzycznym i marką, aby była wiarygodna i korzystna dla obu stron”).

Gaming i streaming - Kamil Górecki i Łukasz Stępniak z Fantasyexpo udowodnią, że gaming dawno przestał być niszową rozrywką, stając się filarem nowoczesnego marketingu („Marka wchodzi do gry! Polska w centrum światowego Counter-Strike 2 w 2027 roku - jak marki mogą wykorzystać gaming i esport w marketingu?”), a Wojtek Gola, Bartosz Kazimierczak i Disco Karol z

Brokies zamkną część panelową analizą potęgi sprzedaży na żywo („Na żywo sprzedaje lepiej? Streaming w praktyce marek”).

Nagrody dla tych, którzy naprawdę trzęsą rynkiem

Zwieńczeniem intensywnego dnia w Hotelu Bellotto będą dwie uroczyste ceremonie. Przed południem Olek Sikora poprowadzi wręczenie nagród w plebiscycie internautów „Rzetelny Influencer” Bandi Cosmetics, promującym transparentność, etykę i zaufanie w sieci. Z kolei wieczorną galę zdominuje rozdanie statuetek „Pokolenie LOUD”.

Kapituła nagród Pokolenie LOUD, w skład której weszli m.in. Przemek Pająk (naTemat, Spider’s Web), Andrzej Stec (Bankier.pl), Grzegorz Zasępa („Super Express”), Mariusz Mistewicz (Mistify) oraz Bartosz Kazimierczak (Brokies), wyłoni zwycięzców w kategoriach: Utwór Influencera, Streamer, Gamer, Marka, Produkt Influencera oraz Wydarzenie Roku.

LOUD congress 2.0 to nie jest kolejne spotkanie branżowe, na którym powtarza się utarte frazesy. To sejsmograf rejestrujący tektoniczne przesunięcie w biznesie. Kto 6 listopada nie usłyszy głosu Pokolenia Z, ten już wkrótce może bezpowrotnie wypaść z gry.

Za realizację kongresu odpowiada Mistify - agencja influencer marketingu łącząca młode pokolenie z kapitałem, wiedzą i możliwościami biznesowymi.

Współorganizatorami i partnerami strategicznymi wydarzenia są Bonnier Business Polska, wydawca „Pulsu Biznesu” i serwisu Bankier.pl, oraz grupa Brokies.

Partnerami są Bandi Cosmetics, Warszawski Instytut Bankowości, Instytut Monitorowania Mediów, PIRXstream, Krajowe Centrum Edukacji Ekonomicznej i Match Matcha.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły czołowe redakcje: Dropsy, PRoto.pl, naTemat, Spider’s Web, Radio ESKA, Super Express, Bezprawnik i Biznes Info.

Aktualna agenda dostępna jest na stronie www.loud.pl.