Nietypowy ładunek Mercedesa. Wewnątrz 60 l „płynnego kryształu”

Zaczęło się od drobnego wykroczenia. Potem było gorzej

Do interwencji doszło przy ul. Wspólnej w warszawskim Śródmieściu. Policjanci z drogówki zauważyli kierującego Mercedesem, który popełnił drobne wykroczenie drogowe. Kiedy zatrzymali samochód, natychmiast rzuciło im się w oczy podejrzane zachowanie kierowcy. 48-latek był wyraźnie zdenerwowany.

Policjanci zdecydowali się przeszukali wnętrze Mercedesa. Na tylnej kanapie znaleźli kilkadziesiąt porcji substancji, która okazała się kokainą. Obok znajdowało się kilkadziesiąt tabletek psychotropowych. To był jednak dopiero początek kłopotów 48-latka.

W bagażniku Mercedesa znaleziono trzy zbiorniki o pojemności 20 litrów każdy. Wszystkie były wypełnione nieznaną cieczą. Na miejsce skierowano również przewodnika z psem służbowym wyszkolonym do wykrywania narkotyków.

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Mercedes został dokładnie sprawdzony, a podejrzaną substancję zabezpieczono do analizy. Kierujący autem został zatrzymany i przewieziony do śródmiejskiej komendy przy ul. Wilczej.

Badania wykazały, że w zbiornikach znajdował się płynny klofedron, oznaczany jako 3-CMC. Substancja bywa potocznie nazywana „kryształem”. Zabezpieczono łącznie 60 l tego płynu. Z jego pomocą można by było wyprodukować ponad 20 kg gotowego narkotyku.

🚨 Ponad 60 litrów płynnego klofedronu (3-CMC), zwanego potocznie „kryształem”, z którego przestępcy mogli wyprodukować ponad 20 kilogramów gotowego narkotyku, a także kilkadziesiąt porcji kokainy i dużą ilość tabletek psychotropowych zabezpieczyli warszawscy policjanci. Zatrzymano 48-letniego mężczyznę (obywatela Polski), któremu przedstawiono zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Podejrzany był już w przeszłości karany za przestępstwa narkotykowe. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Więcej ⬇️ https://t.co/VmjVjnTTdO— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 5, 2026

48-latek usłyszał zarzuty narkotykowe

Zatrzymany to 48-letni obywatel Polski. Na podstawie zgromadzonego materiału przedstawiono mu zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Mężczyzna był wcześniej karany za przestępstwa narkotykowe. Teraz grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 48-latka. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował, że podejrzany spędzi w areszcie trzy miesiące.

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Policja sprawdzi, czy działał sam

Skala znaleziska może wskazywać, że zabezpieczone substancje nie były przeznaczone wyłącznie na własny użytek kierowcy. Policja nie poinformowała jednak, czy 48-latek usłyszał zarzut dotyczący handlu, przewozu albo przygotowywania narkotyków do sprzedaży.

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