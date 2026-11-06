Weszli do ambony myśliwskiej i zamarli. W środku leżały zwłoki mężczyzny

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-11-06 8:19

Makabrycznego odkrycia dokonano w lesie w Wielkopolsce. W ambonie myśliwskiej w rejonie Gorzyc Wielkich (powiat ostrowski) znaleziono ciało mężczyzny. Teraz okoliczności jego śmierci wyjaśnia policja.

Radiowóz policyjny na sygnale w lesie. O makabrycznym odkryciu w ambonie myśliwskiej przeczytasz na SE.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe zdjęcie ilustracyjne

Do makabrycznego odkrycia doszło w lesie w rejonie Gorzyc Wielkich w powiecie ostrowskim. W ambonie myśliwskiej odnaleziono zwłoki mężczyzny. Na miejsce wezwano służby ratunkowe.

Jak informuje Radio Eska, mężczyzna miał 55 lat. Na miejscu interweniowali również strażacy. Stan zwłok był jednak na tyle zaawansowany, że nie podejmowali oni działań ratunkowych.

Wielkopolska. Makabryczne odkrycie w ambonie myśliwskiej. Policja bada sprawę

Sprawą zajmuje się policja. Funkcjonariusze wyjaśniają, w jakich okolicznościach doszło do śmierci mężczyzny. Na tym etapie nie są znane ani jej przyczyny, ani dokładny czas zgonu.

Pożar w szpitalu w Krakowie. Nocny horror na 10. piętrze! Policjanci ruszyli na ratunek pacjentom
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI