Weszli do ambony myśliwskiej i zamarli. W środku leżały zwłoki mężczyzny

Do makabrycznego odkrycia doszło w lesie w rejonie Gorzyc Wielkich w powiecie ostrowskim. W ambonie myśliwskiej odnaleziono zwłoki mężczyzny. Na miejsce wezwano służby ratunkowe.

Jak informuje Radio Eska, mężczyzna miał 55 lat. Na miejscu interweniowali również strażacy. Stan zwłok był jednak na tyle zaawansowany, że nie podejmowali oni działań ratunkowych.

Wielkopolska. Makabryczne odkrycie w ambonie myśliwskiej. Policja bada sprawę

Sprawą zajmuje się policja. Funkcjonariusze wyjaśniają, w jakich okolicznościach doszło do śmierci mężczyzny. Na tym etapie nie są znane ani jej przyczyny, ani dokładny czas zgonu.