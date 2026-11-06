Ciało młodej kobiety wyłowione z Wisły! To najprawdopodobniej 15-letnia Nadia

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-11-06 13:11

Tragiczne wieści napłynęły do nas z Płocka. Z Wisły wyłowiono ciało młodej kobiety. Najprawdopodobniej to zaginiona 15-latka, której poszukiwania rozpoczęły się 21 października. Na miejscu jest prokurator!

Biało-niebieska taśma policyjna z napisem POLICJA. O tragedii w Płocku przeczytasz na SE.
Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Taśma policyjna - zdj. ilustracyjne.

- Dziś około godz. 10 strażacy ochotniczej straży pożarnej wyłowili z Wisły ciało młodej kobiety. Najprawdopodobniej to zaginiona 15-latka - przekazała Monika Jakubowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Płocku, cytowana przez "Dziennik Płocki".

O sprawie poszukiwań 15-letniej Nadii pisaliśmy w tym materiale. Nastolatka była widziana w rejonie Mostu Legionów Piłsudskiego w Płocku. Nadia poinformowała znajomą, że chce odebrać sobie życie. Jej koleżanka natychmiast poinformowała służby. Od tamtego czasu los 15-latki był nieznany.

Na oficjalne potwierdzenia w tej sprawie trzeba będzie poczekać. Na miejscu tragicznego odkrycia pracują policjanci i prokurator. Więcej informacji wkrótce! Artykuł będzie aktualizowany!

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