Zaginęła 15-letnia Nadia. Śmigłowiec nad Wisłą, policja apeluje do kierowców. Liczy się każdy ślad

Zaginęła 15-letnia Nadia. Wszystko zaczęło się od niepokojącej informacji

W środę, 21 października, wieczorem rozpoczęły się poszukiwania 15-letniej Nadii Fabiszewskiej. Nastolatkę widziano około godz. 18.40 w rejonie Mostu Legionów Piłsudskiego w Płocku. Od tamtej pory jej los pozostaje nieznany.

Jak ustaliliśmy w rozmowie ze st. asp. Krzysztofem Krukiem z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, wszystko zaczęło się od niepokojącej informacji dotyczącej kryzysu emocjonalnego nastolatki, o którym dowiedziała się jej koleżanka. Sygnał ten dotarł do służb, które rozpoczęły poszukiwania.

Policja na razie nie zna przyczyn kryzysu emocjonalnego dziewczynki. Jak przekazał nam Krzysztof Kruk, funkcjonariusze skupiają się obecnie na jej odnalezieniu. Nie wiadomo, co wydarzyło się z Nadią po tym, jak była widziana w okolicach mostu.

Śmigłowiec nad Wisłą, ratownicy na łodziach. Trwają poszukiwania

Do akcji poszukiwawczej zaangażowano policjantów, strażaków oraz ratowników WOPR. Działania rozpoczęły się jeszcze w środę wieczorem i były kontynuowane w kolejnych dniach. Służby przeszukują teren w okolicach Wisły, prowadzą też działania na wodzie.

Jak potwierdził nam st. asp. Krzysztof Kruk, w poszukiwaniach wykorzystano drony oraz śmigłowiec, który patrolował teren z powietrza. Funkcjonariusze sprawdzają napływające informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu nastolatki.

Policja apeluje do kierowców. Chodzi o nagrania z 20 minut

Płoccy policjanci zwracają się z pilnym apelem do kierowców, którzy w środę, 21 października, w godzinach 18.30–18.50 przejeżdżali Mostem Legionów Piłsudskiego.

Funkcjonariusze proszą o sprawdzenie nagrań z samochodowych wideorejestratorów. Mogą one pomóc ustalić, w którym kierunku przemieszczała się nastolatka.

– Osoby, które posiadają nagrania lub mogą pomóc w ustaleniu, w którym kierunku poruszała się Nadia, proszone są o pilny kontakt z Policją – apelują funkcjonariusze w opublikowanym komunikacie.

Zaginiona Nadia Fabiszewska ma 15 lat, około 172 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma długie, jasnoblond włosy sięgające pasa. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzę z kapturem, ciemne spodnie dresowe oraz czarne buty marki Nike.

Każdy, kto widział dziewczynkę lub posiada informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu, proszony jest o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku pod numerami 47 705 16 00 lub 47 705 16 01.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli przeżywasz kryzys psychiczny, masz myśli samobójcze lub martwisz się o bliską osobę, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy:

116 111 – całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.116 123 – całodobowy telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych.800 70 2222 – całodobowe Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym.800 12 12 12 – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.112 – numer alarmowy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.