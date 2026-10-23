Szok! Daniel Martyniuk był jeszcze dzieckiem, kiedy po raz pierwszy wypił mocny trunek! Nic się nie dzieje bez przyczyny

Daniel Martyniuk wrócił wspomnieniami do czasów szkolnych i zdradził, kiedy po raz pierwszy sięgnął po alkohol. Syn Zenona i Danuty Martyniuków przyznał, że miał wtedy zaledwie 13 lat! Jak sam wyznał w podcaście "Zbliżenie", wypił wówczas kilka kieliszków wódki.

Daniel Martyniuk wyrastał w cieniu ojca

Daniel Martyniuk od lat umie budzić zainteresowanie. Jako jedyny syn Zenona i Danuty Martyniuków dorastał w rodzinie znanej w całej Polsce dzięki karierze króla disco polo. Sam również wielokrotnie trafiał na pierwsze strony portali, między innymi za sprawą publikowanych w internecie nagrań oraz konfliktów z bliskimi. W ostatnich latach głośno było także o jego relacjach z rodzicami i żoną Faustyną, z którą ma syna Floriana.

W w/w podcaście Daniel Martyniuk opowiedział o swoim dojrzewaniu. Przyznał, że nie jest mu łatwo funkcjonować w roli syna znanego muzyka. Swoją sytuację wręcz porównał do losu bohatera greckiej tragedii.

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Jestem jak bohater takiej tragedii greckiej. Cokolwiek bym nie zrobił, w lewo czy w prawo, to i tak będzie beznadzieja.

"Pierwszy alkohol? Trzynaście lat"

Jednym z najbardziej zaskakujących fragmentów rozmowy okazało się jednak wyznanie dotyczące jego pierwszego kontaktu z alkoholem. Daniel Martyniuk zdradził, że sięgnął po mocny trunek już jako nastolatek. Miał wtedy zaledwie 13 lat.

Pierwszy alkohol? Trzynaście lat. Jakieś dwa-trzy kieliszki wódki.

Czyli mocnej używki mały Daniel spróbował jeszcze jako dziecko. Czy ten ciągnący się przez lata koszmar sięgania młodego Martyniuka po mocne używki będzie miał szczęśliwy finał?

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