Eurowizja Junior 2026. Dwa głosowania podczas konkursu. Jak oddać głos za drugim razem?

Wiktor Sas po próbach do Eurowizji Junior | Wywiad

Eurowizja Junior 2026. Data i miejsce wydarzenia

Nadchodząca edycja konkursu Eurowizji Junior zaplanowana jest na sobotę, 24 października 2026 roku. Zgodnie z przyjętą praktyką, po wygranej Lou Deleuze z piosenką „Ce Monde” w Tbilisi, organizację powinno przejąć francuskie nadawstwo, jednak zrezygnowało z tego ze względów finansowych. W efekcie, Europejska Unia Nadawców podjęła decyzję o powierzeniu przygotowań Malcie, a młodzi artyści wystąpią w obiekcie Malta Fairs & Conventions Centre w Ta' Qali.

Istotną modyfikacją wprowadzoną przez EBU jest zmiana czasu nadawania - wydarzenie rozpocznie się wyjątkowo późno, bo o 21:00 czasu polskiego. W barwach Polski wystąpi Wiktor Sas, który zdobył bilet na Maltę dzięki triumfowi w programie The Voice Kids. W przeszłości Polska dwukrotnie sięgała po wygraną:

2018 - Roksana Węgiel,

2019 - Viki Gabor.

Dodatkowo, w 2021 roku wysokie, drugie miejsce wywalczyła Sara James.

Głosowanie w Eurowizji Junior 2026: pierwsza faza

Eurowizja Junior ma nieco inny system niż główny konkurs, ponieważ głosowanie odbywa się także przez internet i pozwala na oddanie głosu na własny kraj. Pula punktów do podziału przez jury i widzów wynosi 928. Pierwszy etap głosowania zostanie przeprowadzony za pomocą platformy jesc.tv. Będzie dostępny od piątku 23 października 2026 roku (23:59) do soboty 24 października 2026 roku (20:59), czyli tuż przed startem wydarzenia. Każdy może oddać 3 głosy, włączając w to własnego reprezentanta, a dostęp do formularza uzyskamy po obejrzeniu skrótu wszystkich propozycji.

Druga runda głosowania na Wiktora Sasa

Podczas finału Eurowizji Junior 2026 przewidziano także drugą szansę na głosowanie. Na platformie jesc.tv formularz zostanie ponownie udostępniony bezpośrednio po zakończeniu ostatniego występu. Prowadzący ogłoszą ten moment na żywo. Trzeba się jednak spieszyć, gdyż czas na oddanie głosów wyniesie zaledwie 15 minut. Podobnie jak w pierwszej fazie, będzie można wybrać 3 utwory, w tym piosenkę polskiego kandydata - Wiktora Sasa.