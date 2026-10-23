Budda zostanie ojcem. Brzuszek Grażynki się powiększa

Budda, czyli Kamil L., oraz jego partnerka Grażynka mają przed sobą wyjątkowy czas. Influencerzy, którzy chętnie dzielą się z obserwatorami swoim życiem, 3 października 2026 r. ogłosili, że spodziewają się dziecka. Wiadomość przekazali za pośrednictwem Instagrama, publikując zdjęcia związane z nadchodzącymi narodzinami.

Budda i Grażynka zostaną rodzicami

Youtuber nawiązał przy tym do swojej wieloletniej tradycji. Przez lata sobota o godz. 14 była momentem, w którym przekazywał odbiorcom ważne informacje. Tym razem również wybrał tę porę, by poinformować o zmianie, która wpłynie na całe jego życie.

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- napisali przyszli rodzice na Instagramie, pokazując też zdjęcia USG. Na fotografiach pojawiły się także ich psy ozdobione błękitnymi i jasnoróżowymi wstążkami, wielki pluszowy miś oraz samochody Porsche w dwóch symbolicznych kolorach.

Grażynka z ciążowym brzuszkiem

Teraz uwagę obserwatorów przykuła Grażynka, która już niebawem zostanie mamą. Ciążowy brzuszek influencerki to wyjątkowy widok dla jej obserwatorów, którzy z zainteresowaniem śledzą kolejne informacje z życia pary. Grażynka nowe zdjęcia brzuszka wrzuciła na swoje Instastory i szybko zniknęły. Dobra nowina pojawiła się w czasie, gdy o Buddzie wciąż jest głośno również za sprawą sprawy dotyczącej internetowych loterii.

Jak zakochani stoją z prawem?

Kamil L. został oskarżony przez prokuraturę o złamanie prawa, a postępowanie w tej sprawie nie doczekało się jeszcze finału. W maju 2026 r. odblokowano jednak możliwość wydania zaległych nagród zwycięzcom loterii "7 AUT 2 i DOM X BUDDA".

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