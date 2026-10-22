Dominika Serowska i Marcin Hakiel wybrali imię dla córki! Będziecie w szoku

Dominika Serowska zdradziła nam, jak się czuje w drugiej ciąży, jak na powitanie siostry szykuje się Romeo. Udało nam się dowiedzieć też, jakie imię Dominika i Marcin Hakiel szykują dla córeczki!

"Romeo nie zdaje sobie sprawy z sytuacji"

Kiedy 4. grudnia 2024 roku na świat przyszedł synek Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela, rodzice wybrali dla niego imię Romeo. Chłopczyk jest niezwykle uroczy i zawsze radosny, jego zdjęcia podbijają internet. Takiego uśmiechu dziecka nie da się udawać, że jest po prostu szczęśliwy.

Według planów, najdalej w listopadzie 2026 r. Dominika Serowska urodzi drugie dziecko Marcina Hakiela. Wiemy już, że będzie to dziewczynka. Czy rodzice podążą tropem dramatu Szekspira pt. "Romeo i Julia"?

Jak Romeo zapatruje się na nową lokatorkę?

- zapytał Dominikę Serowską "Super Express".

Jest jeszcze mały, więc chyba nie zdaje sobie sprawy z sytuacji

- odpowiedziała szczerze mama.

Czyli Szekspir będzie górą? Szekspir będzie górą, jak młody znajdzie swoją Julię w życiu i oby ich miłość nie skończyła się tragicznie

- wyjaśniła z uśmiechem Dominika.

Zobacz koniecznie: Cichopek przewróciła się przed domem i wylądowała w krzakach! Mąż musiał ją ratować. Mamy zdjęcia!

"Z pewnością to nie będzie Julia"

Czyli córeczka Serowskiej i Hakielka nie będzie Julią, a dostanie imię, które ma jej przynieść szczęście. Media plotkują, że ma zaczynać się na literę "V". My zapytaliśmy wprost:

Czyli Julii nie będzie! Macie już imię dla córci? Tak, mamy, ale z pewnością to nie będzie Julia.

Jak się czuje mama tuż przed porodem?

Dominika Serowska, która świetnie funkcjonuje w drugiej ciąży odpowiedziała też na nasze pytanie, jak teraz, chwilę przed porodem się czuje.

Już ciężko

- wyznała gwiazda.

Dominice życzymy lekkiego porodu, zdrowej ślicznej dziewczynki i mnóstwa radości dla obojga rodziców i Romea!

Nie przegap: Młodziutki gwiazdor Instagrama wyrwał matkę Julii Wieniawy. Chodziła z nim za rękę po Sopocie

37

Marcin Hakiel o zniknięciu z "Tańca z Gwiazdami". Wbił szpilę Cichopek i Kurzajewskiemu?