Cichopek przewróciła się przed domem i wylądowała w krzakach! Mąż musiał ją ratować. Mamy zdjęcia!

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski chętnie dzielą się z fanami kadrami ze swojego życia prywatnego. Dzięki temu wiemy, że mieszkają w dużym domu, w którym towarzyszą im piękne, duże psy. I choć wszyscy wyglądają na bardzo szczęśliwych, czasem dochodzi do trudnych sytuacji. Tego, co się wydarzyło tym razem, nikt by się nie spodziewał!

Akcja z psem pod domem Cichopek i Kurzajewskiego

Tym razem gwiazda "M jak miłość" i prezenterka telewizyjna pokazała sytuację, która z pewnością nie należała do najbardziej eleganckich momentów jej dnia. Wszystko rozegrało się przed domem pary, a głównym sprawcą zamieszania okazał się ich własny pies!

Zwierzak jest duży i najwyraźniej nie trzeba wiele, by podczas wspólnej aktywności narobił sporego zamieszania. Pies skoczył w zabawie, a Kasia Cichopek niespodziewanie straciła równowagę i przewróciła się, lądując w krzakach pod domem! Jej mąż, Maciej Kurzajewski natychmiast pospieszył z pomocą i Kasia wstała na nogi. Na szczęście, nic poważnego się nie stało.

"Jak z instagramowych memów!"

Całe wydarzenie zostało uwiecznione na nagraniu wideo, które Kasia Cichopek wrzuciła na swój profil na Instagramie. Fani gwiazdy pospieszyli z komentarzami. Najwyraźniej są tą sceną zachwyceni i czują z gwiazdą wspólnotę doświadczeń!

Jak z instagramowych memów! Kaśka mój mnie ciągnie za każdym razem za rękę do wody, bo pierwszy nie wejdzie, nie wspomnę o zabawie w ogrodzie za każdym razem wracamy jak brudaski Pani Kasiu, idealna promocja, ogromny plus za taki dystans do siebie. :) Hahah padłam i leżę 😂 ze śmiechu oczywiście... Że o tym w gazetach nie pisali..

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Moc psiej miłości

Tak więc napisaliśmy, jesteśmy ciekawi, jak Wam się podobają niecodziennie sceny pod domem Kasi i Macieja. Ta sytuacja nie była do końca bezpieczna, gwiazda była narażona na zwichnięcia, czy złamania. Cieszymy się bardzo, że wszystko skończyło się dobrze! Psia miłość jest bezcenna, a bywa, że jej moc potrafi powalić.

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