Ilona Ostrowska obejrzała swój archiwalny casting do "Rancza". Aktorka nie kryła rozbawienia

Zaledwie kilka tygodni dzieli widzów od telewizyjnej premiery pierwszego odcinka jedenastej odsłony serialu "Ranczo". Słynna produkcja zalicza wielki powrót nieco ponad dwadzieścia lat po swoim ekranowym debiucie i dokładnie dziesięć lat od zakończenia ostatniej serii. Twórcy zaplanowali sześć finałowych epizodów, w których publiczność pozna dalsze losy mieszkańców Wilkowyj i tym samym pożegna się z ulubionymi bohaterami.
Telewizyjna kontynuacja pod tytułem "Ranczo: Zemsta Wiedźm" zostanie wyemitowana w niedzielę 6 grudnia na antenie TVP1. Chociaż fabuła pozostaje w dużej mierze owiana tajemnicą, aktorzy oraz twórcy produkcji coraz chętniej wracają pamięcią do początków pracy nad tym kultowym formatem.
Ilona Ostrowska reaguje na swój dawny casting do serialu "Ranczo"
W poniedziałek 19 października oficjalny profil Telewizji Polskiej w serwisie Facebook udostępnił wyjątkowe nagranie z udziałem Ilony Ostrowskiej. Krótkie wideo ukazuje reakcję aktorki na archiwalny zapis jej przesłuchania do popularnego formatu. Internauci mogą dostrzec artystkę podczas kamerowych prób, z kolei w tle wyraźnie słychać głos Cezarego Żaka. Telewizyjny duet odgrywa wspólnie scenę, która ostatecznie trafiła do dziewiątego odcinka pierwszego sezonu pod tytułem „Odwyk i antykoncepcja”.
Zderzenie z materiałem sprzed ponad dwóch dekad wywołało u gwiazdy ogromne zaskoczenie i szeroki uśmiech. Odtwórczyni roli Lucy z niemałym podziwem przyglądała się swoim aktorskim próbom przed obiektywem. Artystka skomentowała między innymi powstawanie słynnego akcentu swojej kultowej bohaterki. Jak sama przyznała, żyła w wieloletnim przekonaniu, że podczas castingu mówiła z bardziej niemiecką manierą, jednak ostatecznie stwierdziła, że jej wypowiedzi brzmiały całkiem zadowalająco.
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