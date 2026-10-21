Nowy sezon "Rancza" nadciąga do TVP. Gdzie obejrzeć stare odcinki i co z premierą?

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Fabuła i obsada "Rancza". Przypominamy najważniejsze postaci z Wilkowyj
Kultowa produkcja telewizyjna przedstawia perypetie mieszkańców niewielkich Wilkowyj, gdzie konserwatywne podejście do życia i lokalne układy ścierają się z nowoczesnymi poglądami. Oś fabuły przez wiele lat opierała się na związku Amerykanki Lucy z Kusem, a także na ciągłych konfliktach braci bliźniaków – przebiegłego wójta (który ostatecznie awansował na urząd prezydenta) oraz miejscowego proboszcza.
W obsadzie tego uwielbianego przez Polaków formatu znaleźli się tacy aktorzy, jak:
- Cezary Żak (w podwójnej roli wójta i księdza),
- Ilona Ostrowska (jako Lucy Wilska),
- Paweł Królikowski (grający Jakuba "Kusego" Sienkiewicza),
- Artur Barciś (jako Arkadiusz Czerepach),
- Marta Lipińska (w roli gospodyni Michałowej),
- Franciszek Pieczka (jako Stach Japycz),
- Piotr Pręgowski (wcielający się w Patryka Pietrka),
- Bogdan Kalus (grający Tadeusza Hadziuka),
- Sylwester Maciejewski (jako Maciej Solejuk),
- Katarzyna Żak (w roli Kazimiery Solejukowej).
Premiera 11. sezonu "Rancza". Kiedy "Zemsta Wiedźm" trafi na ekrany?
Decyzję o stworzeniu finałowej serii przekazano do wiadomości publicznej pod koniec 2025 roku. Ekipa weszła na plan zdjęciowy w czerwcu 2026 roku, a wszystkie ujęcia udało się zrealizować do sierpnia tego samego roku. W przestrzeni medialnej krążyły doniesienia o zaplanowanej na wrzesień premierze 11. sezonu zatytułowanego "Zemsta Wiedźm", jednak Telewizja Polska oficjalnie zaprzeczyła tym plotkom. Najnowsza odsłona serialu zadebiutuje ostatecznie w grudniu, a nowe odcinki będzie można śledzić na antenie TVP oraz na platformie TVP VOD. Publiczny nadawca nie podał jeszcze szczegółów dotyczących dokładnych godzin emisji w ramówce.
Stare sezony "Rancza" w sieci. Gdzie można obejrzeć poprzednie odcinki?
Hitowa produkcja o mieszkańcach Wilkowyj wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem na platformach streamingowych, a wielu widzów decyduje się na regularne powroty do ulubionych epizodów. Poprzednie sezony są obecnie dostępne dla użytkowników w serwisach TVP VOD oraz Netflix. Oprócz tego fani formatu mogą liczyć na powtórki telewizyjne, które są systematycznie nadawane na kanale TVP Seriale.