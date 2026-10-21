Nowy sezon "Rancza" nadciąga do TVP. Gdzie obejrzeć stare odcinki i co z premierą?

Fabuła i obsada "Rancza". Przypominamy najważniejsze postaci z Wilkowyj

Kultowa produkcja telewizyjna przedstawia perypetie mieszkańców niewielkich Wilkowyj, gdzie konserwatywne podejście do życia i lokalne układy ścierają się z nowoczesnymi poglądami. Oś fabuły przez wiele lat opierała się na związku Amerykanki Lucy z Kusem, a także na ciągłych konfliktach braci bliźniaków – przebiegłego wójta (który ostatecznie awansował na urząd prezydenta) oraz miejscowego proboszcza.

W obsadzie tego uwielbianego przez Polaków formatu znaleźli się tacy aktorzy, jak:

Cezary Żak (w podwójnej roli wójta i księdza),

Ilona Ostrowska (jako Lucy Wilska),

Paweł Królikowski (grający Jakuba "Kusego" Sienkiewicza),

Artur Barciś (jako Arkadiusz Czerepach),

Marta Lipińska (w roli gospodyni Michałowej),

Franciszek Pieczka (jako Stach Japycz),

Piotr Pręgowski (wcielający się w Patryka Pietrka),

Bogdan Kalus (grający Tadeusza Hadziuka),

Sylwester Maciejewski (jako Maciej Solejuk),

Katarzyna Żak (w roli Kazimiery Solejukowej).

Premiera 11. sezonu "Rancza". Kiedy "Zemsta Wiedźm" trafi na ekrany?

Decyzję o stworzeniu finałowej serii przekazano do wiadomości publicznej pod koniec 2025 roku. Ekipa weszła na plan zdjęciowy w czerwcu 2026 roku, a wszystkie ujęcia udało się zrealizować do sierpnia tego samego roku. W przestrzeni medialnej krążyły doniesienia o zaplanowanej na wrzesień premierze 11. sezonu zatytułowanego "Zemsta Wiedźm", jednak Telewizja Polska oficjalnie zaprzeczyła tym plotkom. Najnowsza odsłona serialu zadebiutuje ostatecznie w grudniu, a nowe odcinki będzie można śledzić na antenie TVP oraz na platformie TVP VOD. Publiczny nadawca nie podał jeszcze szczegółów dotyczących dokładnych godzin emisji w ramówce.

Ranczo. ZWIASTUN nowego sezonu ujawniony na ramówce TVP

Stare sezony "Rancza" w sieci. Gdzie można obejrzeć poprzednie odcinki?

Hitowa produkcja o mieszkańcach Wilkowyj wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem na platformach streamingowych, a wielu widzów decyduje się na regularne powroty do ulubionych epizodów. Poprzednie sezony są obecnie dostępne dla użytkowników w serwisach TVP VOD oraz Netflix. Oprócz tego fani formatu mogą liczyć na powtórki telewizyjne, które są systematycznie nadawane na kanale TVP Seriale.