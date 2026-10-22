Paulina Orłoś trafiła do szpitala! Pokazała zdjęcie i dodała niepokojący wpis

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-22 14:14

Ukochana Macieja Orłosia zamieściła w sieci wpis, który zaniepokoił jej fanów. Paulina Orłoś wrzuciła zdjęcie prosto ze szpitalnego łóżka oraz dość zagadkowy opis. W komentarzach od razu pojawiły się słowa wsparcia oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.

Paulina Orłoś trafiła do szpitala! Pokazała zdjęcie

Paulina Orłoś (dawniej Koziejowska) prężnie działa nie tylko w Telewizji Polskiej, ale i w internecie. Na Instagramie obserwuje ją ponad 100 tysięcy osób. W czwartkowy poranek dziennikarka zamieściła wpis, który wywołał niepokój u jej obserwujących.

Dziennikarka i prezenterka wrzuciła zdjęcie prosto ze szpitalnej sali. Paulina Orłoś ma na sobie piżamę w urocze serduszka, a na ramieniu ma założony ciśnieniomierz. Mimo pobytu w szpitalu 43-latka nie traci pogody ducha i posyła do fanów delikatny uśmiech.

Do zdjęcia dołączyła wymowny wpis:

Jeśli się czegoś bardzo boisz, to znaczy, że robisz coś bardzo ważnego - napisała dodając na końcu ikonkę serca.

Pod postem szybko pojawiły się komentarze od zaniepokojonych fanów i znajomych, którzy życzyli jej szybkiego powrotu do zdrowia. Prezenterka nie wyjaśniła w opublikowanym wpisie, co było powodem jej hospitalizacji. Postanowiła jednak odpowiedzieć na jeden z komentarzy. "Wszystko dobrze! Ważne dla mnie badania. Ale zdrowie jest!" - przekazała.

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Maciej i Paulina Orłosiowie: Razem w życiu, razem w pracy

Paulina od kilku lat związana jest z Maciejem Orłosiem. Pierwsze informacje o ich relacji trafiły do mediów pod koniec 2021 roku. Kilka miesięcy później oficjalnie przyznali, że są razem. O parze zrobiło się głośno głównie za sprawą sporej różnicy wieku.

Zakochani nic nie robili sobie z opinii krytyków i udowodnili, że miłość nie zna wieku. Chętnie pokazują się na branżowych imprezach i udzielają wywiadów. Wspólnie prowadzą również podcast.

Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś pobrali się w połowie ubiegłego roku. Uroczystość odbyła się w Polsce, a młodej parze towarzyszyła najbliższa rodzina oraz przyjaciele. Po ślubie dziennikarka zdecydowała się przyjąć nazwisko męża.

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Uśmiechnięci Maciej i Paulina Orłoś. Na wstawce Paulina w szpitalu. O jej stanie zdrowia przeczytasz na SE.
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