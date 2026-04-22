Paulina Orłoś nie odrywała rąk od Macieja! Razem pojawili się na wyjątkowym wydarzeniu. Piękna para?

Związek Macieja Orłosia i Pauliny Orłoś (dawniej Koziejowskiej) od samego początku elektryzował fanów i wzbudzał ogromne kontrowersje. Wszystko zaczęło się pod koniec 2021 roku, a w 2022 para oficjalnie potwierdziła - są razem. I wtedy ruszyła lawina komentarzy. Wszystko przez różnicę wieku, która wynosi aż 22 lata! Dla jednych skandal, dla innych przykład, że prawdziwe uczucie nie zna granic. Oni jednak od początku mieli jedno przesłanie: liczy się tylko to, co czują do siebie. Krytyka? Zamiast ich podzielić, tylko ich wzmocniła!

Dowodem niech będą najnowsze zdjęcia. Maciej i Paulina przybyli na premierę swojej książki "W związku", wyglądając przy tym na piękną i przede wszystkim kochającą się parę.

Orłoś jest czwartą żoną swojego męża

Relacja Orłosia i Koziejowskiej rozwijała się błyskawicznie, ale poza medialnym szumem. W końcu jednak zakochani zaczęli coraz chętniej pokazywać wspólne podróże, romantyczne chwile i czułości. Fani zaczęli pytać o ślub... Początkowo zakochani mówili o tym, że obrączki nie są im potrzebne, jednak ostatecznie przyszedł czas na kolejny krok - zaręczyny, a później zaślubiny.

Latem 2025 roku media aż huczały: ślub na Mauritiusie?! Egzotyczne zdjęcia i obrączki na palcach mówiły same za siebie. Prawda okazała się jednak jeszcze bardziej zaskakująca. Zakochani powiedzieli sobie "tak" w Polsce, z dala od błysku fleszy, a rajska wyspa była tylko podróżą poślubną.

Dla Orłosia to już czwarte małżeństwo, dla Pauliny pierwsze, dla obojga - bardzo ważne. Dziennikarka zdecydowała się nawet przyjąć nazwisko męża, podkreślając, jak poważnie traktuje tę relację. Dziś małżonkowie nie kryją szczęścia. Razem planują przyszłość, razem pracują, a owocem ich współpracy jest książka.

Orłoś i jego żona na premierze wspólnej książki. Piękna para!

21 kwietnia odbyła się premiera "W związku" (to poradnik o relacjach miłosnych!), na którą przyszło sporo gwiazd: Jacek Rozenek z żoną, Beata Tadla z partnerem, Krzysztof Gojdź z pieskiem, Helena Norowicz, Monika Richardson, Odeta Moro czy Mariola Bojarska-Ferenc. Jednak wszystkie oczy były zwrócone na Orłosiów, którzy są żywym dowodem na to, że miłość można odnaleźć w każdym wieku i po wielu różnych doświadczeniach. Paulina nie odrywała od ukochanego rąk! Sami zobaczcie w GALERII.

