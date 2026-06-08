Nie żyją, ale ich występy w Opolu wciąż robią wrażenie. Te gwiazdy zapisały się w historii festiwalu

Anna German zachwyciła „Tańczącymi Eurydykami”

Gdy dziś wspomina się największe gwiazdy związane z Opolem, nazwisko Anny German pojawia się niemal natychmiast. W 1964 roku na II Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zachwyciła wykonaniem utworu „Tańczące Eurydyki”, zdobywając jedną z głównych nagród. To właśnie ten spektakularny występ sprawił, że stała się rozpoznawalna w całym kraju. Rok później triumfowała również w Sopocie, a później podbiła serca słuchaczy nie tylko w Polsce, ale także w Związku Radzieckim i wielu innych krajach.

Do dziś trudno znaleźć zestawienie najpiękniejszych chwil w historii Opola bez Anny German. Jej charakterystyczny głos i elegancja sprawiały, że na scenie nie potrzebowała efektów specjalnych ani rozbudowanej choreografii.

Czesław Niemen zmienił oblicze polskiej muzyki

Nie sposób mówić o historii Opola bez Czesława Niemena. Był jednym z artystów, którzy w latach 60. nadali polskiej muzyce nowoczesny charakter. Jego „Dziwny jest ten świat” do dziś uznawany jest za jedną z najważniejszych polskich piosenek wszech czasów i symbol muzycznego buntu tamtej epoki. Niemen regularnie pojawiał się na opolskiej scenie, a jego występy przyciągały uwagę nie tylko muzyką, ale także wizerunkiem. Długie włosy, kolorowe stroje i niezwykła charyzma sprawiały, że wyróżniał się na tle innych wykonawców. Dla wielu widzów był symbolem artystycznej wolności.

Violetta Villas była zjawiskiem samym w sobie

Violetta Villas nie przypominała nikogo. Jej niezwykła skala głosu, charakterystyczny wygląd i temperament sprawiały, że każdy występ stawał się wydarzeniem. Choć w opolskim amfiteatrze gościła rzadziej niż na festiwalu w Sopocie czy scenach Las Vegas i paryskiej Olympii, to każda jej wizyta na opolskiej scenie potrafiła wywołać ogromne emocje. Publiczność zawsze wiedziała, że zobaczy coś wyjątkowego. Do dziś jej archiwalne wykonania przyciągają tysiące widzów w internecie.

Anna Jantar śpiewała o słońcu, a publiczność ją pokochała

Historia Anny Jantar jest nierozerwalnie związana z Opolem. W 1973 roku zaprezentowała tam utwór „Najtrudniejszy pierwszy krok”, a rok później zdobyła nagrodę publiczności za „Tyle słońca w całym mieście”. Ten przebój stał się jednym z symboli polskiej muzyki lat 70.

Po tragicznej śmierci artystki jej nazwisko na zawsze pozostało obecne podczas festiwalu. To właśnie jej imię nosi dziś jedno z najważniejszych wyróżnień w polskiej muzyce – słynna nagroda dla debiutantów, czyli Nagroda im. Anny Jantar. Dla wielu młodych wykonawców jest ona kluczowym krokiem w karierze.

Ewa Demarczyk hipnotyzowała publiczność

Nazywano ją „Czarnym Aniołem polskiej piosenki”. Ewa Demarczyk nie potrzebowała przebojowych refrenów ani tanecznych hitów. Wystarczyło, że stawała na scenie i zaczynała śpiewać. Jej interpretacje poezji śpiewanej i niezwykła ekspresja sprawiły, że stała się jedną z najbardziej wyjątkowych postaci w historii polskiej kultury. Występy Demarczyk w Opolu należą dziś do najcenniejszych archiwalnych nagrań festiwalu. Dla wielu artystów pozostaje niedoścignionym wzorem scenicznej charyzmy.

Krzysztof Krawczyk zawsze był ulubieńcem publiczności

Krzysztof Krawczyk pojawiał się w Opolu przez kilka dekad – najpierw z zespołem Trubadurzy, później jako solista. Jego koncerty niemal zawsze kończyły się owacjami, a widzowie śpiewali razem z nim takie przeboje jak „Parostatek”, „Jak minął dzień” czy „Bo jesteś ty”. W ostatnich latach życia był jednym z najbardziej wyczekiwanych gości festiwalu. Po jego śmierci w 2021 roku Opole wielokrotnie oddawało mu hołd, przypominając występy, które stały się częścią historii polskiej rozrywki.

Ich już nie ma, ale Opole wciąż o nich pamięta

Anna German, Czesław Niemen, Violetta Villas, Anna Jantar, Ewa Demarczyk i Krzysztof Krawczyk reprezentowali różne style, temperamenty i pokolenia. Łączyło ich jedno – gdy pojawiali się na scenie w Opolu, publiczność wiedziała, że uczestniczy w czymś wyjątkowym. Dziś ich nazwiska można znaleźć na listach największych legend polskiej muzyki. A archiwalne nagrania z opolskiego amfiteatru przypominają, że niektóre występy nie starzeją się nigdy. Dzięki nim historia festiwalu jest nie tylko kroniką przebojów, ale także opowieścią o artystach, których talent przetrwał próbę czasu.

19