Przemysław Czarnek pokazał jak kibicuje Mai Chwalińskiej i rozpętała się karczemna awantura. Ludzie doszczętnie go zbesztali!

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-06-08 10:58

Finałowy mecz Mai Chwalińskiej w turnieju French Open poruszył całą Polskę. Wśród milionów kibiców znalazł się także Przemysław Czarnek, który postanowił podzielić się zdjęciem, na którym ogląda transmisję w samochodzie. Gest polityka, zamiast spotkać się z aprobatą, wywołał prawdziwą lawinę krytyki i złośliwości. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, oskarżając go o próbę ogrzania się w blasku sukcesu polskiej tenisistki.

  • Finał French Open z udziałem Mai Chwalińskiej wywołał ogólnopolskie emocje, jednak jeden z polityków zamiast pochwał zebrał falę krytyki.
  • Przemysław Czarnek opublikował zdjęcie, na którym kibicuje tenisistce z samochodu, co natychmiast stało się zarzewiem internetowej burzy.
  • Dowiedz się, co internauci zarzucili politykowi i dlaczego jego post wywołał tak ogromne oburzenie!

"Niedzielny kibic" pod ostrzałem. Czarnek chciał dobrze, a wybuchła awantura

Podczas gdy oczy całej Polski były zwrócone na paryskie korty, gdzie Maja Chwalińska toczyła historyczny bój w finale French Open, Przemysław Czarnek również postanowił zaznaczyć swoją obecność. Na portalu X opublikował zdjęcie, na którym z tylnego siedzenia samochodu ogląda mecz na telefonie, dodając krótki wpis: "W drodze kibicujemy Mai Chwalińskiej".

Przeczytaj także: Przemysław Czarnek nagle zabrał głos w sprawie Mai Chwalińskiej i zaczęła się wielka awantura. Został zmieszany z błotem!

Reakcja internautów była natychmiastowa i bezlitosna. Wielu z nich zarzuciło byłemu ministrowi, że jego kibicowanie jest gestem na pokaz, obliczonym na poprawę wizerunku. Pod wpisem momentalnie rozpętała się karczemna awantura, a wulgarne komentarze mieszały się z oskarżeniami o hipokryzję.

"Ogrzać się trzeba… w blasku Mai" - kpił jeden z użytkowników. "Najważniejsze jest to, że kibicowanie nie jest robione pod publikę! Całkiem przypadkiem ktoś zrobił zdjęcie w tym przypadku" - ironizował inny. "Teraz wielki kibic. Ahh, wy politycy, obrzydzenie na samą myśl" - czytamy w kolejnym komentarzu. "Ciekawe, co Ty, Panie Czarnek, wiesz o tenisie. Niedzielny kibic" - punktował internauta.

Zobacz też: Maja Chwalińska wylądowała w Polsce. Niesamowite sceny na lotnisku! Zdjęcia pokazują każdy szczegół

Część komentujących posunęła się jeszcze dalej, wprost łącząc kibicowanie polityka z porażką polskiej tenisistki. "Już wiem, czemu przegrała. Pan po prostu każdemu Polakowi przynosi pecha" - grzmiał jeden z komentujących. "Przynosisz jej pecha" - wtórował mu inny.

Bajkowy sen przerwany w finale. Chwalińska przegrała, ale i tak jest bohaterką

Mimo gorzkich słów, jakie padły pod adresem polityka, sportowy wymiar tego dnia pozostaje niezmienny. Maja Chwalińska, choć przegrała w finale z Rosjanką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6, i tak zapisała się na kartach historii. Jako pierwsza kwalifikantka dotarła do finału w Paryżu, a jej niesamowita droga od 18 maja, w trakcie której rozegrała dziesięć spotkań, całkowicie odmieniła jej tenisowe życie.

Polskich flag na trybunach nie brakowało, a okrzyki "Maja, Maja" niosły się po całym korcie. Choć 19-letnia Andriejewa okazała się zbyt silna, 24-letnia Polka udowodniła, że należy do światowej czołówki. Dzięki temu historycznemu występowi awansuje w poniedziałkowym notowaniu rankingu WTA na 21. miejsce, co jest jej życiowym sukcesem.

Maja Chwalińska prywatnie
Galeria zdjęć 29
MAJA CHWALIŃSKA PRZEGRYWA W FINALE ROLANDA GARROSA
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Przeczytaj także:
Maja Chwalińska wylądowała w Polsce. Niesamowite sceny na lotnisku! Zdjęcia pok…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAJA CHWALIŃSKA
PRZEMYSŁAW CZARNEK
ROLAND GARROS