Małgorzata Ostrowska-Królikowska z najmłodszym synem. Jest już dorosły!

Aktorka Małgorzata Ostrowska-Królikowska, znana z kultowej roli w serialu "Klan", od lat jest ikoną polskiej sceny, a jej życie prywatne, choć często na świeczniku, zawsze charakteryzowało się przywiązaniem do wartości rodzinnych. Razem z Pawłem Królikowskim (zm. 2020), doczekała się pięciorga dzieci, spośród których najmłodszy duet jest już dorosły. Co dziś porabia 19-letni Ksawery?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Paweł Królikowski mają pięcioro dzieci. Najmłodszy Ksawery jest już dorosły

Para przyszłych aktorów poznała się bardzo młodo, na egzaminach na uczelnię we Wrocławiu. Zakochani pobrali się pod koniec lat 80. i szybko doczekali się syna, który w przyszłości również został aktorem. Mowa oczywiście o Antonim Królikowskim, obecnie 37-latku. Później Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Paweł Królikowski zostali też rodzicami Jana (34 l.), Julii (27 l.), Marceliny (25 l.) i Ksawerego (19 lat).

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Co słychać u dzieci Królikowskich? Nie wszystkie poszły w ślady rodziców

Tak jak znani rodzice, aktorami zostali najstarszy syn i najstarsza córka Królikowskich - Antoni i Julia. Artystycznie rozwija się również Jan, który został kompozytorem, jak i Marcelina - świetnie sprawdzająca się po drugiej stronie obiektywu jako fotografka. Co z kolei z najmłodszą pociechą aktorów? Ostatnio Małgorzata Ostrowska-Królikowska pokazała go na swojej instagramowej relacji, dzieląc się z obserwatorami rodzinnym wypadem do Włoch.

Pewne jest to, że dorosły już Ksawery jako jedyny nie jest związany z blaskiem fleszy i unika publicznych okazji, w których uczestniczą jego bliscy. Nie wiadomo, czym zajmuje się na co dzień, a na jego instagramowym profilu na próżno szukać wpisów. Archiwalne fotki Ostrowskiej-Królikowskiej z najmłodszym synem znajdziecie w naszej galerii.

QUIZ. Dopasuj aktora do roli w serialu TVP. "Klan", "M jak miłość", "Na dobre i na złe" Pytanie 1 z 20 Artur Żmijewski zagrał: Pawła Lubicza w "Klanie" Kubę Burskiego w "Na dobre i na złe" Krzysztofa Zduńskiego w "M jak miłość" Następne pytanie