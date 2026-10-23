Towarzysz Marty Wieniawy-Narkiewicz ma 33 lata, a jej córka niespełna 28. Mogliby być rodzeństwem!

Marta Wieniawa-Narkiewicz, mama Julii Wieniawy, została przyłapana na spacerze z influencerem Rekinwayem. Wspólne wyjście, bliskość i trzymanie się za ręce natychmiast rozbudziły plotki. Jednak to nie tylko domniemana relacja tej dwójki przyciąga uwagę. Jeszcze większe emocje budzi różnica wieku! Martę i Mateusza dzieli aż 19 lat. Co ciekawe, influencer jest wiekowo znacznie bliżej jej sławnej córki niż samej Marty!

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Mogliby być rodzeństwem? Wiek mówi sam za siebie

Julia Wieniawa ma dziś 27 lat, ale 23 grudnia skończy 28. Rekinway, czyli Mateusz Sałajczyk ma 33 lata. Dzieli ich zaledwie 5 lat.

Tymczasem mama aktorki ma 52 lata. To oznacza, że między Martą a influencerem jest aż 19 lat różnicy. Właśnie ten szczegół sprawił, że doniesienia o ich wspólnym spacerze odbiły się tak szerokim echem.

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Mama gwiazdy i influencer na wspólnym spacerze

Marta Wieniawa-Narkiewicz od lat wspiera zawodowo Julię i pomaga jej rozwijać karierę. Choć zwykle pozostaje w cieniu popularnej córki, tym razem jest głośno właśnie o niej. Rekinway z kolei zdobył rozpoznawalność w internecie dzięki publikowanym nagraniom i działalności w mediach społecznościowych. Pojawiał się też w serialach.

Ich spacer w Sopocie stał się pożywką dla plotek. Fotoreporterzy uchwycili ich trzymających się za ręce. Najbardziej zaskakujący pozostaje fakt, że Rekinway jest tylko o kilka lat starszy od Julii i należy do jej pokolenia, podczas gdy między nim a Martą istnieje niemal dwudziestoletnia różnica wieku. Ale to w show-biznesie wcale nie jest sytuacja wyjątkowo.

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Między Filipem Chajzerem a jego żoną Bianką jest różnica wieku wynosząca ponad 20 lat, Małgorzata Szumowska jest starsza od Mateusza Kościukiewicza o 14 lat, mąż Urszuli jest od niej młodszy o dwie dekady, a Monika Olejnik jest starsza od Tomasza Ziółkowskiego o około 15 lat. Z kolei Marka Kondrata i jego żonę Antoninę dzieli aż 38 lat, a Cezarego i Edytę Pazurów 26 lat.

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