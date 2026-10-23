Będą kolejne odsłony "Rancza"? Reżyser Wojciech Adamczyk rozwiewa wątpliwości

W czerwcu Telewizja Polska oficjalnie potwierdziła wznowienie prac nad 11. sezonem serialu "Ranczo" po dziesięcioletniej przerwie. Nakręconych zostało sześć nowych odcinków. Na plan wrócili aktorzy doskonale znani z poprzednich serii, m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Lipińska, Bartłomiej Kasprzykowski, Katarzyna Żak, Magdalena Waligórska-Lisiecka, Jacek Kawalec, Dorota Chotecka, Violetta Arlak, Magdalena Kuta oraz Piotr Pręgowski.

W nowych odcinkach zabraknie Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki, którzy zmarli po zakończeniu zdjęć do 10. sezonu. Obaj aktorzy grali postaci kluczowe – Kusego, męża Lucy, i towarzysza życia Michałowej. Twórcy zapowiedzieli, że nie zamierzają zastępować ich przy użyciu sztucznej inteligencji, choć nie ujawnili jeszcze, jak rozwiążą kwestię braku tych bohaterów fabularnie.

Daniel Olbrychski o pracy na planie "Rancza". Szok, co wyjawił nam aktor!

Nowe odcinki "Rancza" – jakie są szanse?

Wznowienie prac nad nową produkcją zatytułowaną "Ranczo: zemsta wiedźm" od razu wywołało pytania o to, czy widzowie mogą liczyć na kolejne serie. Twórcy, w tym reżyser Wojciech Adamczyk, kategorycznie wykluczają taką możliwość.

Adamczyk podkreśla, że zmarły w 2018 r. scenarzysta "Rancza" Andrzej Grembowicz (Robert Brutter) zostawił materiał właśnie na sześć odcinków. Teksty zostały zaktualizowane i dostosowane do dzisiejszych realiów przez jego syna, Marcina Grembowicza.

Kto zagrał epizody w “Ranczu”? Przekonaj się w quizie czy pamiętasz gościnną obsadę serialu! Pytanie 1 z 10 W kogo w serialu wcielał się Wiktor Zborowski? Kościelnego z Wilkowyj Biskupa Sądeckiego Ochroniarza Wójta Następne pytanie

Wojciech Adamczyk o przyszłości "Rancza"

Choć klasyczne "Ranczo" najprawdopodobniej kończy się na 11. sezonie, reżyser zasugerował możliwość powstania spin-offu. W wywiadzie w podcaście "Ranczo - podcast z planu serialu" Wojciech Adamczyk odpowiedział na pytanie prowadzącej Eli Piotrowskiej o szanse na 12. sezon:

Mamy już świadomość, że to jest zakończone. Może kiedyś powstaną jakieś rzeczy dziejące się w świecie wykreowanym przez Ranczo. Może z udziałem tych bohaterów, bo to nigdy nic nie wiadomo, co będzie - mówi w podcaście Wojeciech Adamczyk.

40

Sonda Który bohater/bohaterka "Rancza" zasługuje na własny spin-off? Wójtowa Halina Czerepach Klaudia Witebski Bohaterowie ławeczki Dorotka, córka Lucy i Kusego