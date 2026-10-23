Nie żyje 3-latek potrącony przez ambulans. Trzy osoby przesłuchane w prokuraturze

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Radio Eska
2026-10-23 10:35

Najgorsze obawy stały się faktem. Radio Eska informuje o śmierci trzyletniego chłopca, który został potrącony przez karetkę podczas zajęć na terenie przedszkola. Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Krośnie przesłuchali już kierowcę oraz dwie opiekunki.

Ambulans z włączonymi sygnałami świetlnymi po zmroku. O tragicznej śmierci 3-latka w Jedliczu przeczytasz na SE.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Dramatyczny finał zajęć w przedszkolu. 3-letni chłopiec zginął pod kołami karetki

W poniedziałek, 19 października, w przedszkolu samorządowym w podkarpackim Jedliczu odbywały się zajęcia z pierwszej pomocy i pokazy ratownictwa. Celem spotkania było przybliżenie najmłodszym specyfiki pracy służb medycznych. W wydarzeniu brali udział doświadczeni instruktorzy wspomagani przez studentów z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

Niespodziewanie w trakcie pokazów doszło do koszmarnego zdarzenia. Trzyletni przedszkolak znalazł się pod kołami karetki biorącej udział w wydarzeniu. Uderzenie spowodowało niezwykle groźne obrażenia u małego chłopca. Natychmiast wezwano pomoc, a poszkodowane dziecko trafiło do szpitala w Rzeszowie. Tam medycy stoczyli walkę o jego życie, niestety obrażenia okazały się śmiertelne. Jak przekazało Radio ESKA, chłopczyk zmarł w szpitalu.

Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Przesłuchano trzy osoby w związku z tragicznym potrąceniem 3-latka

Informację o zgonie trzyletniego dziecka przekazała w rozmowie z Radiem Eska prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, reprezentująca Prokuraturę Okręgową w Krośnie. W związku z tym wstrząsającym wypadkiem śledczy natychmiast rozpoczęli szczegółowe postępowanie, aby ustalić dokładny przebieg i przyczyny tej tragedii na terenie przedszkola.

Podczas trwających czynności prokuratorskich podjęto decyzję o zatrzymaniu trzech osób związanych ze sprawą. Byli to kierowca uczestniczącej w zdarzeniu karetki oraz dwie opiekunki obecne podczas pokazów. Osoby te złożyły zeznania i po przesłuchaniu mogły wrócić do swoich domów. Obecnie żadna z nich nie ma postawionych zarzutów. Wyjaśnianiem okoliczności tragicznego wypadku, w którym zginęło 3-letnie dziecko zajmuje się krośnieńska Prokuratura Okręgowa.

Sonda
Umiesz udzielić pierwszej pomocy małemu dziecku?
O krok od tragedii na przejściach dla pieszych! Nagranie szokuje
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE
NIE ŻYJE DZIECKO
ŚMIERĆ DZIECKA

ROLKI