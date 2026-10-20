Ambulans potrącił 3-latka w przedszkolu! Dziecko w ciężkim stanie, burmistrz zabrał głos

Tomasz Widak
Tomasz Widak
Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-10-20 19:05

Dramat na terenie placówki edukacyjnej w podkarpackim Jedliczu. W trakcie prezentacji ratownictwa medycznego ambulans najechał na trzyletnie dziecko, które z poważnymi obrażeniami przetransportowano do rzeszowskiego szpitala. Śledczy zatrzymali kierowcę karetki oraz dwie przedszkolanki. Trwa ustalanie okoliczności wypadku, a lokalne władze zapewniają wsparcie psychologiczne poszkodowanym.

Tył ambulansu z napisem Ambulans i włączonymi sygnałami. O potrąceniu 3-latka w Jedliczu przeczytasz na SE.
Autor: Andrzej Rembowski/ Pixabay.com

W poniedziałek, 19 października, w jednym z przedszkoli w podkarpackim Jedliczu doszło do wstrząsającego incydentu. Trzylatek został potrącony przez ambulans i w ciężkim stanie natychmiast przewieziono go do placówki medycznej w Rzeszowie. Śledczy podjęli decyzję o zatrzymaniu do dyspozycji prokuratury trzech osób. Wśród nich znalazł się kierowca pojazdu oraz dwie kobiety sprawujące opiekę nad dziećmi.

Burmistrz Jedlicza reaguje na wypadek w przedszkolu

We wtorek, 20 października, oficjalne stanowisko w tej bulwersującej sprawie zajął włodarz miasta i gminy. Jak przekazał na antenie Radia Eska reporter stacji Tomasz Widak, burmistrz Wojciech Tomkiewicz natychmiast podjął działania mające na celu wsparcie uczestników zdarzenia. Zdecydowano o pilnym uruchomieniu dodatkowej pomocy psychologicznej, która ma objąć nie tylko najmłodszych podopiecznych i ich rodziców, ale także całą kadrę pracowniczą przedszkola.

Oczywiście nie uciekniemy od pytań dotyczących okoliczności tego zdarzenia. W chwili obecnej badają te okoliczności policja i prokuratura. Natomiast cały czas funkcjonuje nasza placówka przedszkolna i tam skierowaliśmy dodatkowe siły psychologiczne – mówi Tomkiewicz.

Tragiczne zdarzenie miało miejsce w trakcie zorganizowanych pokazów ratownictwa medycznego i nauki udzielania pierwszej pomocy, które odbywały się na terenie placówki. Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych prowadzili wykwalifikowani instruktorzy przy wsparciu studentów reprezentujących Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie.

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