Eurowizja Junior 2026. Kiedy wystąpi Wiktor Sas? Znamy kolejność występów

Wiktor Sas siódmy w kolejce na Eurowizji Junior! Oto pełna lista występów

Już w sobotę, 24 października, odbędzie się finał Eurowizji Junior 2026! Polskę reprezentować będzie Wiktor Sas, zwycięzca dziewiątej edycji programu "The Voice Kids", który zaśpiewa utwór "Gravity". Wiadomo już, z jakim numerem startowym wystąpi młody wokalista. Polska znalazła się w pierwszej połowie konkursowej stawki. O której godzinie zobaczymy Wiktora Sasa na scenie i jaka jest pełna kolejność występów?

Organizatorzy ujawnili już oficjalną kolejność występów. Wiktor Sas pojawi się na scenie jako siódmy uczestnik. Oznacza to, że przed polskim reprezentantem swoje utwory zaprezentują wykonawcy z Holandii, Cypru, Portugalii, Czarnogóry, San Marino i Francji. Po występie Polaka na scenę wyjdzie reprezentantka Armenii.

Polska propozycja, "Gravity", opowiada o pokonywaniu przeszkód, przezwyciężaniu zwątpienia i podążaniu za marzeniami mimo trudności. Wiktor nie wystąpi sam. Na scenie będą mu towarzyszyć cztery tancerki: Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel i Kamila Surynt. Występ ma połączyć muzykę, choreografię i efekty wizualne.

Wiktor Sas po próbach do Eurowizji Junior | Wywiad

Eurowizja Junior 2026 - pełna kolejność występów:

Holandia Cypr Portugalia Czarnogóra San Marino Francja Polska - Wiktor Sas, "Gravity" Armenia Malta Włochy Ukraina Macedonia Północna Irlandia Albania Gruzja Hiszpania.

W tegorocznym konkursie wystąpi 16 państw. Występ reprezentanta Polski przypadnie więc na pierwszą połowę widowiska. Dokładna godzina rozpoczęcia jego występu nie została podana, dlatego najlepiej śledzić transmisję od początku, by nie przegapić polskiej propozycji. Najpewniej jednak Wiktor wystąpi około godziny 21:37.