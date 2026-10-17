Wiktor Sas wyruszył na Maltę! Tak pożegnano polskiego reprezentanta przed Eurowizją Junior 2026

Triumfator dziewiątej odsłony programu "The Voice Kids", 14-letni Wiktor Sas, udaje się na Eurowizję Junior 2026. Po wielu tygodniach wytężonej pracy utalentowany reprezentant naszego kraju wyleciał na Maltę wraz z całą delegacją. Na konkursie zaśpiewa piosenkę "Gravity", licząc na to, że odniesie kolejny wielki sukces. Zanim wszedł na pokład samolotu, żegnali go na lotnisku oddani wielbiciele jego talentu.

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Wiktor Sas leci na Maltę. Gorące pożegnanie polskiego wokalisty przez fanów

Dokładnie 17 października, czyli tydzień przed decydującym koncertem w ramach Eurowizji Junior, polska ekipa wyleciała na miejsce imprezy. Wiktor Sas wykona utwór "Gravity" w kolejną sobotę na scenie zlokalizowanej na Malcie. Warto podkreślić, że przed pierwszą w jego życiu zagraniczną podróżą młody muzyk został również uroczyście pożegnany w swojej rodzinnej miejscowości.

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Na warszawskim lotnisku Okęcie z delegacją spotkali się fani oraz przedstawiciele mediów, przekazując życzenia powodzenia. Razem z Wiktorem na Maltę poleciały cztery tancerki: Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel i Kamila Surynt. Odpowiedzialność za reżyserię oraz choreografię występu wzięli na siebie Tomasz Prządka i Tomasz Motyl. Na miejscu organizatorzy przewidzieli oficjalne powitanie, po czym rozpoczną się próby techniczne, zaplanowano występ przed jury, a zwieńczeniem będzie główny koncert transmitowany na żywo w telewizji. TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA!

Eurowizja Junior 2026 - najważniejsze informacje o konkursie. Kciuki za Polskę

Tegoroczny, 24. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior zaplanowano na 24 października w Ta' Qali na Malcie. W muzycznych zmaganiach wezmą udział reprezentanci 16 państw. W biało-czerwonych barwach wystąpi Wiktor Sas, triumfator "The Voice Kids", który zaśpiewa utwór "Gravity". Polski wokalista pojawi się na scenie jako siódmy w kolejności. Transmisję widowiska można będzie oglądać w TVP2 od godziny 21:00. Głosowanie jest darmowe, dostępne także dla widzów z Polski, za pośrednictwem platformy jesc.tv.

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Wiktor Sas reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior 2026

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