Eurowizja Junior. Wiktor Sas szykuje wielkie show na Malcie. Na scenie wesprą go taneczne mistrzynie

Wiktor Sas odlicza dni do Eurowizji Junior 2026. Kulisy show ujawnione

Ostatnie przygotowania do finału Eurowizji Junior 2026 wchodzą w decydującą fazę, a reprezentujący Polskę Wiktor Sas znajduje się na prostej drodze do swojego najważniejszego występu. Właśnie na jaw wyszły szczegóły widowiska, z którym młody artysta wystąpi na Malcie. Wiadomo już, że na scenie nie pojawi się sam, ponieważ wesprze go potężny zespół utalentowanych tancerek, natomiast nad choreografią i reżyserią czuwają wysoce wykwalifikowani profesjonaliści.

Według informacji przekazanych przez Telewizję Polską, całe show ma charakteryzować się nowoczesnością oraz głęboką symboliką. Kluczowym aspektem jest fakt, że Wiktor od samego początku aktywnie uczestniczył w procesie twórczym, aby ostateczny kształt występu idealnie odzwierciedlał jego osobistą, artystyczną wrażliwość.

Kto zatańczy z Wiktorem? Mistrzowska ekipa na scenie

Towarzyszkami wokalisty podczas eurowizyjnego koncertu będą cztery wybitnie uzdolnione tancerki: Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel oraz Kamila Surynt. Ekipa została skompletowana w drodze ogólnopolskiego castingu, który cieszył się dużym zainteresowaniem i przyciągnął mnóstwo zgłoszeń. Mimo młodego wieku, każda z wybranych dziewczyn może poszczycić się ogromnymi osiągnięciami w świecie tańca.

Wiktoria Wiśniewska szlifuje swoje umiejętności już od czwartego roku życia, zdobywając wielokrotnie tytuły Mistrzyni Polski i Świata federacji IDO, a szersza publiczność może ją pamiętać z telewizyjnego formatu „You Can Dance – Nowa Generacja”, w którym dotarła aż do samego finału. Kaja Ilska posiada z kolei w swoim dorobku mistrzostwo kraju w kategorii hip-hop, a także tytuły Mistrzyni Świata i Wicemistrzyni Europy IDO. Alicja Chmiel doskonale zna już eurowizyjne realia, ponieważ w 2024 roku brała udział w tym samym konkursie jako tancerka reprezentacji Polski, będąc jednocześnie Wicemistrzynią Europy. Kwartet zamyka Kamila Surynt, czyli Mistrzyni Polski i Świata, która wspólnie ze swoją formacją wywalczyła również Wicemistrzostwo Starego Kontynentu.

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Doświadczony choreograf i znany reżyser

O odpowiedni układ taneczny zadbał Tomek Prządka, natomiast reżyserią zajął się Tomasz Motyl. Jak zaznacza odpowiedzialny za ruch sceniczny choreograf, umiejętności młodych polskich tancerzy są niezwykle wysokie, co stanowiło duże wyzwanie podczas selekcji. Finalnie podjęto decyzję o zaangażowaniu rówieśniczek Wiktora Sasa, które nie tylko wybitnie radzą sobie na parkiecie, ale też idealnie wpisują się w wizję artystyczną.

- Poziom młodych tancerzy w Polsce jest naprawdę niesamowity. Zgłoszeń było bardzo dużo i były bardzo różnorodne. Finalnie wybraliśmy cztery dziewczyny, które są nie tylko świetnymi tancerkami, ale też rówieśniczkami Wiktora – mówi Tomek Prządka. - To przede wszystkim będzie widowisko bardzo świeże, bardzo nowoczesne i symboliczne, a jednocześnie w pełni kompatybilne z muzyką Wiktora. Na wielu etapach konsultowaliśmy wszystko z Wiktorem, dlatego jest to nasze wspólne dzieło. Mam nadzieję, że będzie bardzo tożsame z nim samym – dodaje choreograf.

Należy również podkreślić ogromne doświadczenie reżysera, Tomasza Motyla, który pełnił funkcję głównego reżysera Eurowizji Junior w 2019 roku w Gliwicach, rok później w Warszawie, a także podczas edycji w 2022 roku w ormiańskim Erywaniu.

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Eurowizja Junior 2026 zbliża się wielkimi krokami. Kiedy wystąpi Polska?

Etap przygotowań powoli dobiega końca, a twórcy szacują gotowość całego widowiska na około 95 procent. Polska delegacja szlifuje obecnie najdrobniejsze detale, aby prezentacja utworu „Gravity” przebiegła bez najmniejszych zakłóceń. Zwieńczenie tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2026 zaplanowano na 24 października, a zmagania młodych wokalistów odbędą się w miejscowości Ta’ Qali na Malcie.

Relację na żywo z tego wyjątkowego wydarzenia będzie można śledzić na kanale TVP2 od godziny 21:00.

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