Kevin Mglej zdradził plany Roxie Węgiel na wizji. Chce wysłać żonę na Eurowizję

Roksana Węgiel od niespełna dziesięciu lat buduje swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej. Kluczowym momentem w jej karierze nie był wcale udział w "The Voice Kids", a triumf w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. W wieku zaledwie 13 lat Roxie jako pierwsza reprezentantka Polski zwyciężyła w tym formacie, co przetarło szlaki kolejnym młodym wokalistom. Dzięki temu sukcesowi piosenkarka błyskawicznie zaczęła działać na wielu rynkach. Już w 2019 roku odebrała statuetkę dla Najlepszego Polskiego Wykonawcy na gali MTV EMA, a jej talent dostrzegły też zagraniczne legendy, takie jak Timbaland.

Międzynarodowe ambicje Roksany Węgiel

Ostatnio piosenkarka regularnie podróżuje za granicę w celu tworzenia nowego materiału muzycznego. Parę tygodni temu wzięła udział w sesjach nagraniowych z producentem odpowiedzialnym za jeden z największych przebojów Shakiry. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych nagrała też klip do najnowszego utworu zatytułowanego "Jesień (Bez końca)" oraz brylowała na pokazie ekskluzywnej marki, której ambasadorką jest. Powszechnie wiadomo, że artystka na poważnie rozważa występ w imieniu Polski na głównym Konkursie Piosenki Eurowizji, o czym wspomniała podczas nagrań do "Szansy na sukces".

Roxie Węgiel rozważa udział w Konkursie Piosenki Eurowizji

Jeszcze niedawno artystka wolała zachować te plany dla siebie, aby uniknąć presji, jednak jej zamiary ujawnił Kevin Mglej. Obecnie gwiazda z coraz większą śmiałością opowiada o chęci reprezentowania kraju na eurowizyjnej scenie. Jej najnowsze stanowisko w tej sprawie zostało wygłoszone podczas "Szansy na sukces". Tam również to jej mąż zapoczątkował temat udziału w tym prestiżowym konkursie.

Ja mam bardzo dużo marzeń, chciałabym jeszcze wiele zrobić. Z jednej strony czuję się spełniona. Na wielu scenach już występowałam, mam dużo pięknych wspomnień muzycznych, ale czuję, że jeszcze dużo przede mną. Chciałabym jeszcze więcej osiągnąć po prostu i takie są moje plany. Mój mąż mnie bardzo namawia na Eurowizję. Nie ukrywam, że myślę o tym. Na razie nie chcę zapeszać, ale uważam, że mając świetną, eurowizyjną piosenkę, można się tam bardzo dobrze zaprezentować - wyznała na wizji.

Ewentualny udział Roxie byłby ogromnym wydarzeniem!

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