Roksana Węgiel w studiu z twórcą największych hitów. Pracował z Shakirą i Whitney!

Obecnie Roksana Węgiel przeżywa znakomity okres w swojej karierze. Zaprezentowanie słuchaczom utworu „Błękit” i całego albumu pod tym samym tytułem dało jej muzycznym projektom ogromny impet. Wokalistka postanowiła wykorzystać ten sprzyjający moment i ogłosiła letnie tournée, dzięki któremu, jak wynikało z przewidywań, mogła wzbogacić się nawet o kilka milionów złotych. Na każdym z występów piosenkarka gromadziła przed sceną tłumy wiernych fanów pragnących podziwiać jej wokal na żywo. Grafik 21-letniej gwiazdy bywał tak napięty, że zdarzały się dni z dwoma koncertami w harmonogramie.

Roxie Węgiel podbija USA

Po zakończeniu serii koncertów na świeżym powietrzu artystka, słynąca ze swojej ambicji i ogromnego zaangażowania, nie zdecydowała się na chwilę oddechu. Odłożyła plany o zagranicznym urlopie i razem ze swoim mężem, Kevinem Mglejem, udała się prosto do Nowego Jorku. Tam wzięła udział w prestiżowym pokazie mody Caroliny Herrery, a także rozpoczęła pracę nad zupełnie nowym materiałem muzycznym. Jak zrelacjonowała w internecie, w studiu może liczyć na pomoc prawdziwych gigantów rynku muzycznego. Umiejętności polskiej piosenkarki docenił sam producent odpowiadający za potężny przebój „Hips Don't Lie”, który swego czasu wydała Shakira.

Roxie Węgiel nagrywa z legendą

Chociaż Roksana wciąż jest bardzo młoda, to w swoim dorobku ma już wspólne projekty z największymi postaciami rodzimego rynku muzycznego. Piosenkarka ma na koncie nagrania między innymi z Marylą Rodowicz, Edytą Górniak czy Beatą Kozidrak. Wszyscy doskonale jednak wiedzą, że gwiazda marzy o międzynarodowym sukcesie i z konsekwencją realizuje swoje założenia. Właśnie w Nowym Jorku wokalistka podjęła współpracę z prawdziwą ikoną branży, Jerrym „Wondą” Duplessisem. Ten uznany twórca wyprodukował takie klasyki jak „Hips Don't Lie” Shakiry oraz „My Love Is Your Love” niezapomnianej Whitney Houston.

Tworzę muzykę z legendą - poinformowała w mediach społecznościowych.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko cierpliwie wypatrywać rezultatów tych nowojorskich nagrań!

Wywiad Roksana Wegiel

22