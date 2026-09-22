Sandra Drzymalska jak kameleon. Była Villas i Łęcką, a prywatnie wygląda jeszcze inaczej. Zobaczcie sami!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-22 11:48

Sandra Drzymalska ostatnio jest... wszędzie. To jej twarz dostała Izabela Łęcka w netfliksowym serialu "Lalka", to ona została filmową Violettą Villas, a wcześniej występowała jako Simona Kossak. Drzymalska grała też w "Stuleciu Winnych" czy "Sexify", za każdym razem tworząc postać, która i wygląda, i zachowuje się kompletnie inaczej. Prywatnie 33-latka jest jeszcze inna. Zresztą zobaczcie sami! Ona zmienia się jak kameleon.

Sandra Drzymalska to i Violetta Villas, i Izabela Łęcka, ale nie tylko!

Sandra Drzymalska jest gwiazdą ekranów, która jednak nie pojawia się na każdej imprezie show-biznesowej, nie pokazuje w sieci każdego szczegółu swojego prywatnego życia i niewiele na jego temat zdradza. A jednak jest na topie. 33-letnia aktorka w jednym roku została Izabelą Łęcką, którą zagrała w "Lalce" Netfliksa i Violettą Villas, w którą wcieliła się w biograficznej produkcji o piosenkarce. Te role nie mogłyby stać od siebie dalej. Drzymalska jednak poradziła sobie z udźwignięciem obu, choć na planach musiała diametralnie zmienić i wygląd, i sposób bycia. Ale to dla niej nie pierwszyzna. 

Drzymalską oglądaliśmy w kostiumowym "Brelau" i w biografii Simony Kossak, gdzie pokazała się w charakterystycznej grzywce i z warkoczem. Sandra zagrała też w "Szadzi", "Białej odwadze", "Sexify", "Filipie" i "Stuleciu Winnych", a także w "Smoleńsku" czy "Belfrze", a nawet w "Listach do M.2". Aktorka gra od ponad dekady i wydaje się bardzo wszechstronna (ma za sobą również bardzo odważne, rozbierane sceny). W każdej produkcji zmienia się niczym kameleon. 

A co z jej życiem prywatnym?

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Sandra Drzymalska prywatnie

Drzymalska ma 33 lata, urodziła się 24 lipca 1993 r. Uczyła się w Wejherowie, a później w Krakowie, gdzie skończyła Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego. Od ponad dekady gra w filmach i serialach - z sukcesami. Dwa lata temu, w 2024 r., na festiwalu filmowym w Gdyni dostała nawet nagrodę za pierwszoplanową rolę kobiecą w "Białej odwadze".

Gwiazda publicznie znacznie więcej mówi o swojej karierze niż życiu poza planem. Wiadomo jednak, że jest szczęśliwie zakochana, ale o partnerze nie wspomina... niemal wcale. Podobnie jak o przyjaciołach czy psie. Ale i bliscy, i pupil są dla niej bardzo ważni. Ukochany aktorki ma mieć na imię Piotr i pracować w branży filmowej jako operator. 

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