Sandra Drzymalska ma ukochanego! To on skradł serce gwiazdy "Lalki"

33-letnia Sandra Drzymalska od kilku lat systematycznie buduje swoją pozycję w branży. Aktorka ma na koncie występy w popularnych serialach oraz uznanych produkcjach filmowych. Teraz przed nią kolejne głośne wyzwania. Jednym z nich jest rola Izabeli Łęckiej w serialowej wersji "Lalki", przygotowywanej przez Netfliksa. Drzymalska nie pozwala jednak, aby popularność oznaczała całkowitą utratę prywatności. O jej życiu uczuciowym wiadomo niewiele. Sama aktorka bardzo ostrożnie dzieli się informacjami na ten temat.

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Sandra Drzymalska i tajemniczy Piotr. To on ma być ukochanym gwiazdy "Lalki"

Choć Sandra Drzymalska raczej nie pokazuje ukochanego publicznie, nie oznacza to, że unika rozmów o uczuciach. W jednym z wywiadów opowiedziała o tym, jak postrzega miłość i jak ważną rolę odgrywa ona w jej codziennym życiu.

W rozmowie ze "Zwierciadłem" aktorka przyznała, że obecnie szczególnie interesuje ją właśnie temat miłości. Jednocześnie zaznaczyła, że nie sprowadza jej wyłącznie do relacji z partnerem. W jej rozumieniu uczucie może mieć wiele wymiarów i obejmować również więź z rodziną, przyjaciółmi czy zwierzęciem.

Mam ją teraz na tapecie. Miłość jako stan - mówiła Drzymalska.

Aktorka wspomniała również o swoim psie, podkreślając, że uczucie, którym go darzy, jest inne niż miłość do partnera, ale równie mocno ją porusza. W jej wypowiedzi pojawili się także przyjaciele, którzy również zajmują ważne miejsce w jej życiu.

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Szczegóły dotyczące związku pozostają jednak pilnie strzeżoną tajemnicą. Drzymalska i jej partner nie są parą, która regularnie pojawia się razem przed fotografami. Nie wykorzystują też swojej relacji do budowania medialnego zainteresowania. Aktorka tylko sporadycznie daje obserwatorom możliwość zajrzenia za kulisy swojego życia.

Jakiś czas temu na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie, które wzbudziło zainteresowanie fanów. Był to jeden z nielicznych momentów, gdy aktorka zdecydowała się pokazać fragment prywatnej rzeczywistości związanej ze swoim związkiem.

Według informacji publikowanych przez Pudelek, partner Sandry Drzymalskiej ma na imię Piotr. Na tym jednak nie kończą się ich związki ze światem filmu. Mężczyzna również pracuje w branży filmowej - jest bowiem operatorem.

To właśnie wspólne zainteresowanie kinem może być jednym z elementów, które łączą parę. Partner aktorki zna od środka realia pracy na planie, dlatego doskonale rozumie specyfikę zawodu, który wymaga od Drzymalskiej dużego zaangażowania.

Sama gwiazda nie zamierza jednak zamieniać związku w publiczne widowisko. W czasach, gdy życie prywatne wielu znanych osób jest szczegółowo relacjonowane w mediach społecznościowych, Drzymalska wybiera zupełnie inną drogę.

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