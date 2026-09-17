Ewa Kasprzyk NIE ogląda nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". "Mam popsuty telewizor"

Kasprzyk odcina się od "Tańca z Gwiazdami"

Zmiany w "Tańcu z Gwiazdami" wywołują wiele emocji wśród widzów. Program wrócił na antenę Polsatu bez Ewy Kasprzyk, której miejsce zajęła Julia Wieniawa. Nie wszyscy są zadowoleni z tej decyzji. Po pierwszych odcinkach pojawiły się komentarze, że Kasprzyk była lepsza. Jak zmiany ocenia była jurorka? Kasprzyk nie wyraża opinii, ponieważ... nic nie widziała.

Mam popsuty telewizor i nie mam jak oglądać - zdradza aktorka w rozmowie z „Super Expressem”.

Jej słowa wskazują, że nawet z naprawionym odbiornikiem taneczne show Polsatu nie znalazłoby miejsca w jej planach na niedzielne wieczory. Kasprzyk odcina się od tematu:

To już nie jest moje show. Ja już je skończyłam.

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Nie będzie oceniać Julii Wieniawy!

Ewa Kasprzyk nie zamierza spełniać oczekiwań internautów i oceniać swojej następczyni. Według niej nie jest osobą do tego upoważnioną.

Nie wypada się wypowiadać na temat tego, kto bierze następną kasę za jurorowanie - podkreśla aktorka.

Aktorka uważa jednak, że Wieniawa powinna wypaść dobrze.

Na pewno radzi sobie wspaniale. Jest chyba zaprawiona w boju, ale nie mam zielonego pojęcia - dodaje gwiazda w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu".

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Co teraz robi Ewa Kasprzyk?

Czym zajmuje się Ewa Kasprzyk po odejściu z "Tańca z Gwiazdami"? Gwiazda ma harmonogram pełny zajętości! Podczas rozmowy z "Super Expressem" była na planie wyjątkowego projektu.