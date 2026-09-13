Rekordziści "Tańca z Gwiazdami". Ten tancerz pojawił się na parkiecie niemal 20 razy!

Zwycięzcy wszystkich edycji "Tańca z Gwiazdami"

Przez ponad 20 lat, powstało 31. edycji "Tańca z Gwiazdami". Oto zwycięzcy.

TVN:

Olivier Janiak – Kamila Kajak Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska Kinga Rusin – Stefano Terrazzino Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak Anna Guzik – Łukasz Czarnecki Magdalena Walach – Cezary Olszewski Agata Kulesza – Stefano Terrazzino Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk Anna Mucha – Rafał Maserak Julia Kamińska – Rafał Maserak Monika Pyrek – Robert Rowiński Kacper Kuszewski – Anna Głogowska

POLSAT:

Aneta Zając – Stefano Terrazzino Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska Ewelina Lisowska – Tomasz Barański Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke Robert Wabich – Hanna Żudziewicz Natalia Szroeder – Jan Kliment Beata Tadla – Jan Kliment Joanna Mazur – Jan Kliment Damian Kordas – Janja Lesar Edyta Zając – Michał Bartkiewicz Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński Anita Sokołowska – Jacek Jeschke Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke Mikołaj Bagiński - Magda Tarnowska Gamou Fall - Hanna Żudziewicz

Magda Tarnowska o Julii Wieniawie w "Tańcu z gwiazdami"

Ci tancerze najczęściej byli w "Tańcu z Gwiazdami". Rekordzista może zaskoczyć

W trakcie ponad 30 sezonów przez show przewinęło się kilkudziesięciu profesjonalnych tancerzy. Część z nich dołączyła do grona weteranów z dorobkiem przekraczającym 10 występów, a niektórzy partnerowali gwiazdom zarówno w erze TVN-u, jak i Polsatu. Oto zestawienie 10 tancerzy, którzy najczęściej pojawiali się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Sprawdźcie, czy wciąż ich pamiętacie! Kilka nazwisk może was szczerze zaskoczyć. Rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów!