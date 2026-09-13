Rekordziści "Tańca z Gwiazdami". Ten tancerz pojawił się na parkiecie niemal 20 razy!

Spis treści
Zwycięzcy wszystkich edycji "Tańca z Gwiazdami"
Przez ponad 20 lat, powstało 31. edycji "Tańca z Gwiazdami". Oto zwycięzcy.
TVN:
- Olivier Janiak – Kamila Kajak
- Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel
- Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska
- Kinga Rusin – Stefano Terrazzino
- Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak
- Anna Guzik – Łukasz Czarnecki
- Magdalena Walach – Cezary Olszewski
- Agata Kulesza – Stefano Terrazzino
- Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk
- Anna Mucha – Rafał Maserak
- Julia Kamińska – Rafał Maserak
- Monika Pyrek – Robert Rowiński
- Kacper Kuszewski – Anna Głogowska
POLSAT:
- Aneta Zając – Stefano Terrazzino
- Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino
- Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska
- Ewelina Lisowska – Tomasz Barański
- Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke
- Robert Wabich – Hanna Żudziewicz
- Natalia Szroeder – Jan Kliment
- Beata Tadla – Jan Kliment
- Joanna Mazur – Jan Kliment
- Damian Kordas – Janja Lesar
- Edyta Zając – Michał Bartkiewicz
- Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz
- Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński
- Anita Sokołowska – Jacek Jeschke
- Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz
- Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke
- Mikołaj Bagiński - Magda Tarnowska
- Gamou Fall - Hanna Żudziewicz
Ci tancerze najczęściej byli w "Tańcu z Gwiazdami". Rekordzista może zaskoczyć
W trakcie ponad 30 sezonów przez show przewinęło się kilkudziesięciu profesjonalnych tancerzy. Część z nich dołączyła do grona weteranów z dorobkiem przekraczającym 10 występów, a niektórzy partnerowali gwiazdom zarówno w erze TVN-u, jak i Polsatu. Oto zestawienie 10 tancerzy, którzy najczęściej pojawiali się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".
Sprawdźcie, czy wciąż ich pamiętacie! Kilka nazwisk może was szczerze zaskoczyć. Rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów!