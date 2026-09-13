Rekordziści "Tańca z Gwiazdami". Ten tancerz pojawił się na parkiecie niemal 20 razy!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-13 17:10

Polska wersja "Tańca z Gwiazdami" dostarcza emocji publiczności już od dwóch dekad. Złote lata programu przyciągały przed telewizory nawet 7-8 milionów osób, a dzisiejsza widownia na poziomie 2 milionów wciąż budzi ogromny podziw. Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się zawodowcom, którzy najczęściej pojawiali się w show. Pamiętacie ich wszystkich?

Zwycięzcy wszystkich edycji "Tańca z Gwiazdami" 

Przez ponad 20 lat, powstało 31. edycji "Tańca z Gwiazdami". Oto zwycięzcy. 

TVN:

  1. Olivier Janiak – Kamila Kajak
  2. Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel
  3. Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska
  4. Kinga Rusin – Stefano Terrazzino
  5. Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak
  6. Anna Guzik – Łukasz Czarnecki
  7. Magdalena Walach – Cezary Olszewski
  8. Agata Kulesza – Stefano Terrazzino
  9. Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk
  10. Anna Mucha – Rafał Maserak
  11. Julia Kamińska – Rafał Maserak
  12. Monika Pyrek – Robert Rowiński
  13. Kacper Kuszewski – Anna Głogowska

POLSAT:

  1. Aneta Zając – Stefano Terrazzino
  2. Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino
  3. Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska
  4. Ewelina Lisowska – Tomasz Barański
  5. Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke
  6. Robert Wabich – Hanna Żudziewicz
  7. Natalia Szroeder – Jan Kliment
  8. Beata Tadla – Jan Kliment
  9. Joanna Mazur – Jan Kliment
  10. Damian Kordas – Janja Lesar
  11. Edyta Zając – Michał Bartkiewicz
  12. Piotr Mróz Hanna Żudziewicz
  13. Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński
  14. Anita Sokołowska – Jacek Jeschke
  15. Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz
  16. Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke
  17. Mikołaj Bagiński - Magda Tarnowska
  18. Gamou Fall - Hanna Żudziewicz
Magda Tarnowska o Julii Wieniawie w "Tańcu z gwiazdami"

Ci tancerze najczęściej byli w "Tańcu z Gwiazdami". Rekordzista może zaskoczyć 

W trakcie ponad 30 sezonów przez show przewinęło się kilkudziesięciu profesjonalnych tancerzy. Część z nich dołączyła do grona weteranów z dorobkiem przekraczającym 10 występów, a niektórzy partnerowali gwiazdom zarówno w erze TVN-u, jak i Polsatu. Oto zestawienie 10 tancerzy, którzy najczęściej pojawiali się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Sprawdźcie, czy wciąż ich pamiętacie! Kilka nazwisk może was szczerze zaskoczyć. Rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów! 

Para tancerzy w czarnych strojach podczas występu. O rekordzistach Tańca z Gwiazdami przeczytasz na SE.
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TANIEC Z GWIAZDAMI