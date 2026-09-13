Ivana Bílková w "Europa da się lubić - nowe pokolenie". Co wiemy o uczestniczce z Czech?

Czeski luz i świetne poczucie humoru. Rola Ivany w kultowym show

Ivana Bílková zasiliła grono obcokrajowców w odświeżonej formule uwielbianego programu rozrywkowego. Zasiadając na słynnych kanapach jako reprezentantka Czech, regularnie udowadnia, że nikt tak dobrze nie potrafi opowiadać o różnicach i podobieństwach kulturowych jak ona. W formacie „Europa da się lubić - nowe pokolenie” uczestniczka z ogromnym wdziękiem przybliża polskim widzom czeskie tradycje, obyczaje oraz pełne dystansu podejście do życia.

Jej obecność w telewizyjnym studiu to gwarancja doskonałej zabawy. Bílková nie boi się żartować ze stereotypów, świetnie odnajduje się w dyskusjach z przedstawicielami innych nacji i udowadnia, że czeskiej pogody ducha naprawdę możemy zazdrościć. Widzowie błyskawicznie pokochali ją za naturalność i uśmiech, z którym bezbłędnie punktuje nasze narodowe przywary.

Od wiceminister do twarzy czeskiej turystyki. Imponująca kariera poza kamerami

Dla wielu z was wielkim zaskoczeniem może być fakt, kim Ivana Bílková jest poza studiem telewizyjnym. Zdecydowanie nie mamy tu do czynienia z przypadkową osobą ze świata show-biznesu, lecz wybitną ekspertką z wieloletnim doświadczeniem w administracji państwowej i dyplomacji. W latach 2002–2006 pełniła ona zaszczytną funkcję wiceministra rozwoju regionalnego w swoim rodzinnym kraju.

Na tym jednak nie koniec jej zawodowych sukcesów. Przez imponujące 16 lat piastowała stanowisko dyrektorki zagranicznego przedstawicielstwa CzechTourism w Polsce. To właśnie dzięki niej tysiące Polaków pokochało wyjazdy do czeskich miasteczek, na morawskie szlaki czy do tamtejszych ośrodków narciarskich. Przez ponad dekadę organizowała wydarzenia kulturalne i zasiadała w jury międzynarodowych festiwali filmów turystycznych, stając się nieformalną i niezwykle skuteczną ambasadorką Czech nad Wisłą.

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Telewizyjna integracja na kanapie. Jak Czeszka radzi sobie przed kamerami?

Udział w formacie typu talk-show wymaga nie tylko obszernej wiedzy, ale też niesamowitego refleksu. Ivana Bílková udowadnia jednak, że w blasku fleszy czuje się jak ryba w wodzie. U boku innych znanych Europejczyków, z którymi dyskutuje o codziennym życiu, wnosi do telewizyjnych rozmów powiew autentycznej świeżości. Doskonale odnajduje się w formule, gdzie najbardziej liczy się błyskotliwa riposta.

Dzięki swoim wieloletnim związkom z naszym krajem i biegłej znajomości języka polskiego, potrafi bezbłędnie wychwycić wszelkie niuanse w dyskusjach. Niezależnie od tego, czy rozmowa schodzi na czeską kuchnię, domówki z międzynarodowym towarzystwem czy różnice w świętowaniu, Ivana zawsze ma w zanadrzu celną i zabawną anegdotę, która bawi zarówno resztę gości, jak i zgromadzoną przed telewizorami publiczność.

Gdzie i kiedy oglądać program Europa da się lubić - nowe pokolenie z udziałem czeskiej gościni?

Nowa, odświeżona wersja kultowego formatu to doskonała okazja, aby raz jeszcze przyjrzeć się zjednoczonej Europie oczami fascynujących obcokrajowców. W programie „Europa da się lubić - nowe pokolenie” przedstawiciele różnych państw w lekkiej i rozrywkowej formie rozprawiają się z narodowymi stereotypami. Opowiadają o tym, jak postrzegają Polaków, dzielą się ciekawostkami o swoich ojczyznach i gwarantują mnóstwo niewymuszonego śmiechu.

Jeśli chcecie na własne oczy zobaczyć, jak Ivana Bílková radzi sobie w słownych potyczkach i z uśmiechem promuje czeską kulturę, koniecznie włączcie telewizory. Odcinki programu „Europa da się lubić - nowe pokolenie” można oglądać na kanale TVP2, w każdą niedzielę o 16:10. To znakomita i pełna inteligentnego humoru propozycja na popołudniowy relaks.