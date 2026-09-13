Jowita Budnik była gwiazdą "W labiryncie". Tak aktorka wygląda po latach

Boże Narodzenie w 1988 roku - dla wielu Polaków święta w tak niełatwych czasach były chwilową odskocznią od trudów codzienności. Właśnie wtedy na antenie TVP2 pojawił się nowy polski serial - "W labiryncie". Dziś śmiało można go uznać za pierwszą w Polsce operę mydlaną. Co z obsadą? W jedną z postaci wcieliła się młodziutka aktorka Jowita Budnik. Sprawdzamy, co u niej dziś słychać.

"W labiryncie" - kultowy serial był pierwszą polską telenowelą

Serial ukazał się 25 grudnia 1988 roku, a jego pierwsza seria była emitowana w piątkowe wieczory przez dokładnie rok. Po krótkiej przerwie, kolejne odcinki "W labiryncie" pojawiły się na antenie w marcu 1990 roku, ale tym razem w środowe popołudnia. Ostatni epizod o numerze 120 widzowie zobaczyli 26 czerwca 1991 roku. Fabuła opowiadała o warszawskich przedsiębiorcach w erze dużych przemian politycznych. Główną rolę farmaceutki Ewy Glinickiej zagrały Agnieszka Robótka-Michalska i Beata Rakowska.

Nie przegap: Ten serial oglądała kiedyś cała Polska. Zobacz, jak dziś wyglądają aktorzy z hitowych "Sąsiadów"

Jowita Budnik zagrała Martę Białek. Tak wygląda po latach

Serial "W labiryncie" przyniósł ogólnopolska rozpoznawalność zaledwie 15-letniej aktorce. Dziewczyna już kilka lat wcześniej zadebiutowała na ekranie, ale to właśnie ta telenowela okazała się dla niej przełomem. Jowita Miondlikowska (dziś po mężu Budnik) grała córkę serialowej Joanny Racewicz (w tej roli Sławomira Łozińska) i zarazem pasierbicę Adama Racewicza (Marek Kondrat).

Co dziś robi i jak wygląda Jowita Budnik? Aktorka ma 52 lata i ostatnio pojawiła się m.in. na premierze filmu "100 dni: Misja Zeus". Do zdjęć pozowała w granatowej kreacji z gustowną torebką. Aktualne fotki serialowej Marty znajdziecie w naszej galerii poniżej.

20

Co dziś robi aktorka?

Po "W labiryncie" Jowita Budnik grała w kolejnych serialach, jak i na deskach teatrów. Z czasem nawiązała bliską relację z Joanną i Krzysztofem Krauze. Współpraca zaowocowała angażem do filmu "Plac Zbawiciela", po którym aktorka otrzymała Orła na festiwalu w Gdyni. Zagrała także w ostatnim filmie małżeństwa Krauze, "Ptaki śpiewają w Kigali", opublikowanym już po śmierci reżysera.

Na przestrzeni lat Budnik mogliśmy też oglądać w najpopularniejszych serialach telewizyjnych, m.in. "M jak Miłość", pierwszym odcinku "Na dobre i na złe" w 1999 roku, a aktualnie - w "Pierwszej miłości".

Jak dobrze pamiętasz kultowe polskie seriale? Pytanie 1 z 12 W jakiej miejscowości toczy się akcja serialu "Ranczo"? Grabina Wilkowyje Brzózki Następne pytanie