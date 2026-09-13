Zaskakujący werdykt w "Azja Express". Wiadomo, kto jako pierwszy opuścił show

Uczestnicy tej edycji "Azja Express" podróżują przez Indonezję, Malezję oraz Singapur. Zgodnie z formatem show, o dalszym udziale decyduje skuteczność w realizacji wymagających zadań. Po wolnym od eliminacji pierwszym odcinku nadszedł czas na pożegnanie się z jedną z par.

Nowy sezon "Azja Express" nie oszczędza uczestników

Reality show tradycyjnie sprawdza nie tylko siłę fizyczną, ale i odporność psychiczną uczestników. Prowadzony przez Izabellę Krzan program stawia przed gwiazdami wyzwania, które często okazują się dużo trudniejsze, niż można było zakładać. Kto nie podołał presji już na początku "Azja Express"?

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar odpadły. Internauci krytyczni wobec tancerki

Jako pierwsze z show odpadły Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Para, która poznała się podczas treningów do "Dancing with the Stars. Tańca z Gwiazdami", miała pod górkę już od samego początku. Wioślarka zmagała się z kontuzją stopy odniesioną jeszcze przed startem nagrań. Dodatkowo, w drugim odcinku Zillmann uderzyła się w głowę, o klapę bagażnika. Choć pojawiła się krew, obrażenia nie były poważne. Prawdziwą zmorą okazało się jednak zadanie polegające na szyciu jutowych worków.

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Ostatecznie duet musiał pożegnać się z "Azja Express". Internauci są podzieleni w ocenie ich występu. Część widzów uważa, że to zachowanie Janji Lesar osłabiło morale duetu i szkodziło staraniom zaprawionej w bojach sportsmenki. Inni bronią tancerki, zwracając uwagę na trudne warunki i współczując jej sytuacji, w której kamery zarejestrowały, jak załatwiała potrzebę fizjologiczną na ulicy. Ten ekstremalny test z pewnością na długo pozostanie w pamięci obu uczestniczek.

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Kto nadal walczy o wygraną w "Azja Express"?

Po eliminacji Kasi Zillmann i Janji Lesar w grze pozostało jeszcze siedem par. O zwycięstwo w 8. edycji "Azja Express" rywalizują:

Mateusz i Aldona BanasiukowieMichał i Paweł DanilczukowieEdyta Herbuś i Piotr BukowieckiBłażej Król i Robert "DrySkull" KrawczykMaria Jeleniewska i Zoja SkubisMałgorzata Socha i Mariusz SzydelAdam "Naruciak" Zimmermann i Jakub "dezydery" Stulin.

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