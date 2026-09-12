Wiemy, czy będzie deszcz w niedzielę! Polska podzielona na pół

Polska podzielona pogodowo na pół. Tu w niedzielę będzie padać

W niedzielę pogoda podzieli Polskę na dwie części. Według prognozy IMGW w większości kraju trzeba przygotować się na dużo chmur i deszcz. Opady mają pojawiać się okresami, dlatego parasole przydadzą się przez sporą część dnia.

Najwięcej słońca będzie na południowym wschodzie Polski. To właśnie tam prognozowane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Deszcz nie jest przewidywany. Rano kierowcy powinni jednak uważać na mgły. Lokalnie widzialność może spaść do zaledwie 300 metrów.

W pozostałej części kraju dominować będzie duże zachmurzenie, a miejscami pojawią się opady deszczu. Oznacza to, że pogodniejszy południowy wschód będzie mocno odróżniał się od pozostałych regionów.

Mimo deszczu będzie dość ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 21 stopni

Mimo chmur i opadów nie będzie bardzo zimno. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie miejscami na terenach podgórskich. Tam termometry pokażą od 15 do 17 stopni.

Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego. Na zachodzie kraju może być chwilami porywisty. Na Podkarpaciu wiatr będzie północno-zachodni. Mocniej powieje wysoko w Sudetach, gdzie porywy mogą osiągać 60 km/h.

Niedziela będzie więc zdecydowanie lepsza dla mieszkańców południowo-wschodniej Polski. W innych częściach kraju trzeba liczyć się z chmurami i okresowym deszczem.

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