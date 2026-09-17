Rajd Piotra Gąsowskiego po okulary. Pędził skuterem i złamał przepisy

Gąsowski jeździ niezgodnie z przepisami

Gwiazdy łamiące zasady ruchu drogowego to niestety częsty widok, a teraz do tego niechlubnego grona dołączył Piotr Gąsowski. Popularny aktor jest posiadaczem włoskiego skutera marki Vespa. Za taki środek transportu trzeba zapłacić około 30 tysięcy złotych. To właśnie tym eleganckim pojazdem udał się do optyka, aby odebrać okulary. Najwidoczniej są mu potrzebne, bo chyba nie widział, jak jechał. Można to zobaczyć na załączonych zdjęciach. Piotr Gąsowski wjechał skuterem na drogę dla rowerzystów, co jest niezgodne z prawem. Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości od 20 do 3000 zł mandatu. Policjant może też dopisać do konta kierującego nawet 15 punktów karnych. Aktor miał szczęście, że nie zauważyła go policja.

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Kupił aż dwie pary okularów

Juror programu "Twoja twarz brzmi znajomo" podjechał pod pracownię i zaparkował swój jednoślad. Po chwili wszedł do środka, a następnie wyszedł z budynku, trzymając w rękach dwie pary okularów. Chwilę później założył kask i ponownie wsiadł na swój jednoślad. Być może nowe okulary sprawią, że podczas kolejnej podróży będzie jeszcze uważniej obserwował drogę i otoczenie.

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Piotr Gąsowski w "Twoja twarz brzmi znajomo"

Piotr Gąsowski jest jedną z największych gwiazd programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Przez lata go prowadził, a teraz siedzi za stołem jurorskim. Show można oglądać w każdy piątek o godzinie 19:55 w Polsacie. W aktualnej edycji udział biorą Rafał Brzozowski, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska, Marcin Miller, Bryska, Ida Nowakowska i Maria Sadowska.