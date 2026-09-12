Doda wytyka błąd w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Szczerze oceniła występ Uli Milewskiej

Doda to jedna z najbardziej wyrazistych artystek w naszym kraju. Trudno więc dziwić się, że w hicie telewizji Polsat "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" często uczestniczki próbowały skopiować jej styl i wokal najlepiej, jak potrafiły. Tym razem to wyzwanie rzuciła sobie Ula Milewska. Aktorka po wygraniu pierwszego epizodu wolała sama podjąć ryzyko, podbierając tę postać Marcinowi Maciejczakowi, który wylosował Rabczewską jako pierwszy. Pomimo wielkiego zaangażowania ostatecznie zajęła ostatnie miejsce. Głos w tej sprawie postanowiła zabrać sama Doda!

Ula Milewska jako Doda. Głosy widzów podzielona

Początek 23. edycji polsatowskiego widowiska należał właśnie do tej aktorki. Ula Milewska zachwyciła jurorów w wykonaniu "Abracadabra" jako Lady Gaga i sięgnęła po zwycięstwo. Choć zdobyła cztery maksymalne noty, wyniki spotkały się ze sporym oporem internautów, którzy kibicowali komuś innemu. Jakby tego było mało, kontrowersje wywołała też nowo wprowadzona zasada kradzieży postaci podczas losowania. To właśnie z tej opcji skorzystała zwyciężczyni, odbierając Marcinowi Maciejczakowi wylosowaną przez niego wcześniej Dodę.

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Przemiana w polską supergwiazdę w drugim tygodniu zmagań i zaśpiewanie jej hitu "Melodia ta" nie przypadło już do gustu jurorom. W tym przypadku panel również był niezwykle spójny w ocenach, przydzielając jej zgodnie cztery minimalne "jedynki". Oznacza to potężny spadek: z samego szczytu Milewska spadła na trzecie miejsce od końca. Internauci nie przeszli obok tego występu obojętnie. Część widzów uważała, że Milewska świetnie wczuła się w artystkę i dobrze odwzorowała jej postać. Byli też jednak tacy, dla których wokal nie miał nic wspólnego z prawdziwą Dodą. Co na to sama gwiazda?

Doda o występie w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Mocne słowa w sprawie wokalu

Sama Doda, która miała kiedyś nawet okazję uświetnić ten program, śpiewając "Bad girls" z kopią samej siebie, czyli Marią Tyszkiewicz, odniosła się do występu Uli Milewskiej na InstaStories. Zwróciła się bezpośrednio do aktorki, chwaląc jej show i prosząc, by nie przejmowała się krytyką.

- Nie masz co się przejmować, kochana, naprawdę bardzo wspaniały występ, chciałam pogratulować. Chciałam też pochwalić charakteryzację, coś niesamowitego, te tatuaże, przepiękna fryzura, przepiękny strój, super zrobione usta, amazing. No i też niesamowicie odwzorowany cały układ taneczny - powiedziała.

Spory zarzut padł za to w kierunku produkcji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a konkretnie - nauczycielki wokalnej. Doda wprost podkreśliła, że program narzuca artystom starą manierę wokalną, z jakiej była znana na samym początku swojej kariery estradowej. Jej głos zmienił się przecież przez ponad dwie dekady na scenie.

- Ta pani, która uczy was śpiewać i musi uczyć was śpiewania wszystkich możliwych gwiazd, co nie jest łatwe, cały czas popełnia ten sam błąd, przykleiwszy się do takiej jednej maniery z takiego stereotypowego myślenia o mnie sprzed dziesięciu albo nawet dwudziestu lat. Jako młoda dziewczyna, wchodząc do zespołu Virgin, wymyśliłam sobie taką manierę, taką charyzmę i zrobiłam trzy płyty takie. Mój sposób śpiewania ewoluował i od dekady jest zupełnie inny. I myślę, że to jest główny powód, dlaczego jury tak dzisiaj oceniło, a nie inaczej - skwitowała.

Myślicie, że trenująca uczestników Agnieszka Hekiert weźmie sobie te słowa do serca?

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Wszystkie występy jako Doda w historii "TTBZ"

Polsatowski program ma już na koncie dwanaście lat niezwykłych występów, a Doda pojawiła się w stawce aż sześciokrotnie. Ogromną popularnością wśród widzów do dziś cieszy się fenomenalny wykon Marii Tyszkiewicz, zrealizowany w 6. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Jak dotąd, jako Doda zaśpiewały:

Maja Bohosiewicz podczas 2. sezonu;

Maria Tyszkiewicz dwukrotnie (w 6. oraz jubileuszowej 20. odsłonie programu);

Adriana Kalska w 10. edycji;

Natalia Avelon w 13. sezonie show;

Urszula Milewska w najnowszym, 23. sezonie.

Sonda Kto wygra jesienną edycję "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" 2026? Marcin Maciejczak Gabriel Fleszar Rafał Brzozowski Marcin Miller Ida Nowakowska Maria Sadowska bryska Ula Milewska