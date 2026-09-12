Marco Bocchino w "Europa da się lubić - nowe pokolenie". Wielki powrót uwielbianego Włocha

Kim jest Marco Bocchino i dlaczego znów zobaczymy go na ekranie?

Marco Bocchino to postać, której wielbicielom telewizyjnej rozrywki nie trzeba długo przedstawiać. Piosenkarz, kompozytor i autor tekstów o gorącym włoskim temperamencie zyskał w Polsce gigantyczną popularność dzięki udziałowi w pierwszej, kultowej edycji programu „Europa da się lubić”. Po latach nieobecności powraca jako reprezentant słonecznej Italii w odświeżonym formacie „Europa da się lubić - nowe pokolenie”, udowadniając, że jego urok i poczucie humoru wciąż działają na publiczność jak magnes.

W najnowszej edycji talk-show Marco występuje w roli doświadczonego uczestnika, który doskonale zna zarówno realia życia w Polsce, jak i specyfikę południowych obyczajów. Razem z innymi reprezentantami z całej Unii Europejskiej, wokalista dzieli się swoimi spostrzeżeniami, anegdotami oraz zaskakującymi faktami na temat różnic kulturowych. Jego powrót na kanapę programu to nie tylko doskonała dawka nostalgii, ale i gwarancja świetnej zabawy dla widzów przed telewizorami.

Muzyka, wielkie przyjaźnie i życie w Polsce. Z czego jeszcze znany jest artysta?

Urodzony w 1974 roku w malowniczej Savonie muzyk, na stałe przeniósł się do Polski pod koniec lat 90. Od tamtej pory jego największą miłością i sposobem na życie pozostaje śpiew. Marco Bocchino ma na swoim koncie liczne występy festiwalowe, telewizyjne koncerty i przeboje. Fani z pewnością pamiętają jego głośny duet z aktorką Aleksandrą Szwed, z którą w 2009 roku zajął drugie miejsce w krajowych preselekcjach do konkursu Eurowizji. Artysta nie zwalnia tempa – w 2026 roku głośno zrobiło się o jego nowym muzycznym projekcie, zrealizowanym we współpracy z serdecznym przyjacielem z dawnych lat, Hiszpanem Conrado Moreno.

Poza sceną Marco dał się poznać jako człowiek niezwykle ciepły, lojalny i pełen prawdziwej, południowej pasji. Choć prywatnie często podkreśla swoją miłość do gotowania, to właśnie muzyczna spontaniczność i autentyczność sprawiają, że od lat cieszy się niesłabnącą sympatią widzów. Jego życiowe doświadczenie stanowi idealne tło do wielokulturowych dyskusji w telewizyjnym studiu, w którym Włoch bez trudu udowadnia, że nikt tak barwnie nie opowiada o relacjach damsko-męskich i beztroskiej radości życia.

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Za kulisami telewizyjnego show. Dlaczego południowy temperament znów wziął górę?

Udział Marco w nowej odsłonie „Europy...” to jednak nie tylko uśmiechy i rzewne wspomnienia, ale też prawdziwe, ogniste emocje. Jak zdradziła nowa prowadząca format, Katarzyna Zielińska, na planie absolutnie nie brakowało burzliwych momentów. W jednej z głośnych, zakulisowych anegdot wyszło na jaw, że prawdziwą iskrą zapalną między narodami okazała się kulinarna dyskusja. Kiedy rozmowa zeszła na temat europejskiej kuchni, przedstawiciele Włoch, na czele z ekspresyjnym Marco Bocchino, zdecydowanie i najgłośniej bronili swoich racji.

Ta sytuacja pokazuje dobitnie, że odświeżone „Europa da się lubić - nowe pokolenie” z pewnością nie jest reżyserowaną, przewidywalną laurką. Widzowie mogą liczyć na naturalne, żywiołowe dyskusje i starcia niezwykłych temperamentów, w których włoska ekipa gra jedne z pierwszych skrzypiec. Emocjonalne, zakulisowe opowieści zwiastują, że śledzenie każdego ruchu charyzmatycznego wokalisty na ekranie będzie czystą przyjemnością.

Gdzie i kiedy oglądać program Europa da się lubić - nowe pokolenie z udziałem Włocha?

Reaktywowany po wielu latach telewizyjny talk-show to wspaniała okazja, aby spojrzeć na współczesną Europę i dynamicznie zmieniającą się Polskę z przymrużeniem oka. W nowej wersji popularnego formatu twórcy postawili na świeżość, jednak zachowali uwielbiany trzon programu. Znalazło się w nim miejsce na osobiste historie obcokrajowców, lekką rywalizację i edukację, a także pokonywanie międzypaństwowych stereotypów. Program uczy otwartości, szczerze bawi i w lekki sposób zbliża do siebie ludzi o skrajnie różnych obyczajach.

Aby na bieżąco obserwować poczynania Marco Bocchino oraz pozostałych wspaniałych gości, warto zarezerwować sobie stałe miejsce przed ekranem pod koniec tygodnia. Najnowsze odcinki programu „Europa da się lubić - nowe pokolenie” można oglądać na antenie stacji TVP2, w każdą niedzielę o 16:10. To idealny pomysł na poprawę nastroju i spędzenie weekendowego popołudnia w świetnym, międzynarodowym towarzystwie!

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