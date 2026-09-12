Te tancerki najczęściej występowały w "Tańcu z Gwiazdami". Rekordzistka ZREZYGNOWAŁA z udziału w show

Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"

Polsat i TVN łącznie wyemitowali już ponad 31 edycji "Tańca z Gwiazdami". Obecnie mamy 32. część tego show. Niektórzy tancerze wygrali kilka razy! Oto wszyscy zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami".

TVN:

Olivier Janiak – Kamila Kajak Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska Kinga Rusin – Stefano Terrazzino Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak Anna Guzik – Łukasz Czarnecki Magdalena Walach – Cezary Olszewski Agata Kulesza – Stefano Terrazzino Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk Anna Mucha – Rafał Maserak Julia Kamińska – Rafał Maserak Monika Pyrek – Robert Rowiński Kacper Kuszewski – Anna Głogowska

Polsat:

Aneta Zając – Stefano Terrazzino Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska Ewelina Lisowska – Tomasz Barański Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke Robert Wabich – Hanna Żudziewicz Natalia Szroeder – Jan Kliment Beata Tadla – Jan Kliment Joanna Mazur – Jan Kliment Damian Kordas – Janja Lesar Edyta Zając – Michał Bartkiewicz Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński Anita Sokołowska – Jacek Jeschke Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke Mikołaj Bagiński - Magda Tarnowska Gamou Fall - Hanna Żudziewicz

Magda Tarnowska wyluzowała po ogłoszeniu związku z Bagim. Już się nie kontroluje w wywiadach!

Najpopularniejsze tancerki "Tańca z Gwiazdami"

Przez lata w show wystąpiło ponad 30 profesjonalnych tancerek – wśród nich wybitne artystki i utytułowane mistrzynie świata. Część z nich występowała wyłącznie w wydaniach stacji TVN, inne zasiliły obsadę Polsatu, a niektóre pojawiały się na obu antenach. Wyłoniliśmy TOP 11 tancerek, które najczęściej pojawiały się w "Tańcu z Gwiazdami". Pamiętacie te nazwiska? Przekonajmy się!