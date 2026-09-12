Te tancerki najczęściej występowały w "Tańcu z Gwiazdami". Rekordzistka ZREZYGNOWAŁA z udziału w show

Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"
Polsat i TVN łącznie wyemitowali już ponad 31 edycji "Tańca z Gwiazdami". Obecnie mamy 32. część tego show. Niektórzy tancerze wygrali kilka razy! Oto wszyscy zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami".
TVN:
- Olivier Janiak – Kamila Kajak
- Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel
- Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska
- Kinga Rusin – Stefano Terrazzino
- Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak
- Anna Guzik – Łukasz Czarnecki
- Magdalena Walach – Cezary Olszewski
- Agata Kulesza – Stefano Terrazzino
- Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk
- Anna Mucha – Rafał Maserak
- Julia Kamińska – Rafał Maserak
- Monika Pyrek – Robert Rowiński
- Kacper Kuszewski – Anna Głogowska
Polsat:
- Aneta Zając – Stefano Terrazzino
- Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino
- Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska
- Ewelina Lisowska – Tomasz Barański
- Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke
- Robert Wabich – Hanna Żudziewicz
- Natalia Szroeder – Jan Kliment
- Beata Tadla – Jan Kliment
- Joanna Mazur – Jan Kliment
- Damian Kordas – Janja Lesar
- Edyta Zając – Michał Bartkiewicz
- Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz
- Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński
- Anita Sokołowska – Jacek Jeschke
- Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz
- Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke
- Mikołaj Bagiński - Magda Tarnowska
- Gamou Fall - Hanna Żudziewicz
Najpopularniejsze tancerki "Tańca z Gwiazdami"
Przez lata w show wystąpiło ponad 30 profesjonalnych tancerek – wśród nich wybitne artystki i utytułowane mistrzynie świata. Część z nich występowała wyłącznie w wydaniach stacji TVN, inne zasiliły obsadę Polsatu, a niektóre pojawiały się na obu antenach. Wyłoniliśmy TOP 11 tancerek, które najczęściej pojawiały się w "Tańcu z Gwiazdami". Pamiętacie te nazwiska? Przekonajmy się!