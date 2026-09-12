Te tancerki najczęściej występowały w "Tańcu z Gwiazdami". Rekordzistka ZREZYGNOWAŁA z udziału w show

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-12 17:00

Polska edycja "Tańca z Gwiazdami" dostarcza namiętności i emocji już od ponad dwóch dekad. Choć w czasach największej oglądalności widowisko przyciągało nawet 8 milionów widzów, dzisiejsza widownia przekraczająca 2 miliony wciąż stanowi znakomity wynik. Z tego powodu postanowiliśmy przywołać tancerki, które najczęściej pojawiały się na parkiecie tej popularnej produkcji. Pamiętaliście o nich wszystkich?

Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami" 

Polsat i TVN łącznie wyemitowali już ponad 31 edycji "Tańca z Gwiazdami". Obecnie mamy 32. część tego show. Niektórzy tancerze wygrali kilka razy! Oto wszyscy zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami".

TVN:

  1. Olivier Janiak – Kamila Kajak
  2. Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel
  3. Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska
  4. Kinga Rusin – Stefano Terrazzino
  5. Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak
  6. Anna Guzik – Łukasz Czarnecki
  7. Magdalena Walach – Cezary Olszewski
  8. Agata Kulesza – Stefano Terrazzino
  9. Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk
  10. Anna Mucha – Rafał Maserak
  11. Julia Kamińska – Rafał Maserak
  12. Monika Pyrek – Robert Rowiński
  13. Kacper Kuszewski – Anna Głogowska

Polsat:

  1. Aneta Zając – Stefano Terrazzino
  2. Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino
  3. Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska
  4. Ewelina Lisowska – Tomasz Barański
  5. Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke
  6. Robert Wabich – Hanna Żudziewicz
  7. Natalia Szroeder – Jan Kliment
  8. Beata Tadla – Jan Kliment
  9. Joanna Mazur – Jan Kliment
  10. Damian Kordas – Janja Lesar
  11. Edyta Zając – Michał Bartkiewicz
  12. Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz
  13. Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński
  14. Anita Sokołowska – Jacek Jeschke
  15. Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz
  16. Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke
  17. Mikołaj Bagiński - Magda Tarnowska
  18. Gamou Fall - Hanna Żudziewicz
Magda Tarnowska wyluzowała po ogłoszeniu związku z Bagim. Już się nie kontroluje w wywiadach!

Najpopularniejsze tancerki "Tańca z Gwiazdami"

Przez lata w show wystąpiło ponad 30 profesjonalnych tancerek – wśród nich wybitne artystki i utytułowane mistrzynie świata. Część z nich występowała wyłącznie w wydaniach stacji TVN, inne zasiliły obsadę Polsatu, a niektóre pojawiały się na obu antenach. Wyłoniliśmy TOP 11 tancerek, które najczęściej pojawiały się w "Tańcu z Gwiazdami". Pamiętacie te nazwiska? Przekonajmy się!

Tancerka w różowej sukni podczas widowiskowego podnoszenia w Tańcu z Gwiazdami. O gwiazdach show przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 12
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI