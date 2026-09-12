Budka Suflera ma nowego wokalistę. Wiemy, kto zastąpi Kawalca po aferze z Martyniukiem

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-12 15:41

Od 2022 roku wokalistą reaktywowanej grupy Budka Suflera był aktor i piosenkarz Jacek Kawalec (64 l.). Ostatnio odszedł on jednak z zespołu w wyniku afery związanej z parodią głosu i stylu gwiazdora disco polo, Zenka Martyniuka. Dziś już wiadomo, kto go zastąpi. Nowy wokalista kultowej formacji zabrał głos!

Budka Suflera ma już nowego wokalistę. Choć grupa jeszcze tego oficjalnie nie potwierdziła, sam zainteresowany zdradził internautom, że podjął współpracę z muzyki po odejściu Jacka Kawalca. Aktor opuścił zespół w wyniku afery po sparodiowaniu Zenka Martyniuka.

Jacek Kawalec sparodiował Zenka i się zaczęło. Teraz przeprosił

Ogólnopolska afera rozpętała się, gdy w sierpniu Jacek Kawalec podczas jednego z występów dokonał parodii popularnego muzyka disco polo. Kpił m.in. z braku śpiewania na żywo. Wkrótce na oficjalnych profilach zespołu Budka Suflera ukazało się oświadczenie, w którym odcięto się od sytuacji uznanej za wyśmiewanie Zenka Martyniuka i jego fanów.

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Sam zainteresowany gwiazdor zespołu Akcent nazwał Kawalca "chamskim i bezczelnym", zapowiadając podjęcie przeciwko niemu kroków prawnych. Z kolei aktor poczuł się ocenzurowany i ogłosił rezygnację ze współpracy z zespołem. 

- Po roku 89 nikt nie ma prawa cenzurować moich wypowiedzi scenicznych - ani tych satyrycznych ani tych poważnych! Pan Tomasz Zeliszewski publikując wczoraj swoje oświadczenie na stronie Budki Suflera chciał sobie takie prawo przyznać. [...] Atak na moją osobę i napuszczanie na hejt ze strony osób, które zaprosiły mnie do zespołu uważam za rażące przekroczenie zasad i warunków współpracy, dlatego z niej rezygnuję - napisał w mediach społecznościowych.

Ostatnio Jacek Kawalec postanowił też zakopać topór wojenny. Wyśpiewał przeprosiny dla Zenka Martyniuka... na melodię przeboju Budki Suflera "Jolka, Jolka pamiętasz".

Budka Suflera - nowy wokalista. Odszedł z Oddziału Zamkniętego

Budka Suflera, która ma już w składzie dwoje stałych wokalistów, nie zabrała jeszcze oficjalnie głosu w sprawie następcy Jacka Kawalca. Nie wiadomo też, co z pracami nad kolejnym albumem, o których od pewnego czasu mówi się w kuluarach. W końcu jednak nastąpił przełom. O podjęciu współpracy poinformował muzyk innego znanego w Polsce zespołu.

Wokalistą Budki Suflera został Krzysztof Wałecki, znany od ponad trzech dekad z legendarnej formacji rockowej Oddział Zamknięty. 64-latek był wcześniej liderem grup Vintage i V2, a od kilku miesięcy występował już gościnnie wraz z Budką Suflera.

- Nadszedł moment, by o tym powiedzieć oficjalnie... Po kilku rozmowach ostatecznie zdecydowałem się na stałą współpracę z zespołem Budka Suflera. Nie jest to dla mnie łatwa decyzja i nie podjąłem jej pochopnie. To spora zmiana w moim życiu. Każdy zespół ma swoją historię, każdy inną... Z ogromnym żalem rozstaję się z Oddziałem Zamkniętym, choć większość z was wie, że przez bardzo długi czas nie chciałem tego robić - przekazał w sieci Wałecki.

Krzysztof Wałecki z gitarą. Na miniaturze obok Jacek Kawalec. O nowym wokaliście Budki Suflery przeczytasz na SE.
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Wszyscy wokaliści Budki Suflera. Nie tylko Krzysztof Cugowski!

Legendarny zespół powstał w 1974 roku w Lublinie. Jego założycielami byli Romuald Lipko, Andrzej Ziółkowski i Krzysztof Cugowski, który wokalistą grupy pozostał z krótką przerwą przez cztery dekady - do roku 2014. Jeszcze w latach 70. w zespole śpiewali też Stanisław Wenglorz i Romuald Czystaw.

W czasie nieobecności Cugowskiego w Budce Suflera na początku lat 80. - przez pewien czas wokalistą był  Felicjan Andrzejczak. Z kolei po jego ostatecznym odejściu do współpracy zostali zaproszeni Robert ŻarczyńskiIrena Michalska, a także dodatkowo - aktor Jacek Kawalec.

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JACEK KAWALEC
BUDKA SUFLERA
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