Twierdza Modlin zamieni się hotel? Inwestor ma śmiałe plany

Koszary Twierdzy Modlin robią nawet teraz wrażenie samą skalą. Ich obwód przekracza dwa kilometry, a wewnątrz mogło przebywać nawet 20 tys. żołnierzy. Nie bez powodów uważa się je za najdłuższy budynek w Europie. Po ponad dwóch stuleciach związku z wojskiem część monumentalnego kompleksu ma otrzymać zupełnie nową funkcję.

Za przedsięwzięciem stoi poznańska Grupa Konkret, właściciel dawnego Garnizonu Modlin. Inwestor chce zaadaptować fragment zabytkowych koszar na potrzeby nowego projektu - Hotelu Airport Modlin. Koncepcję architektoniczną opracowała pracownia CDF Architekci.

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Hotel w najdłuższym budynku Europy

Hotel ma powstać w części koszar położonej pomiędzy charakterystyczną Wieżą Czerwoną a Muzeum Twierdzy Modlin. Centralnym punktem obiektu będzie Brama Kadetów, czyli dawna brama prowadząca na dziedziniec koszar. Po odrestaurowaniu będzie ona pełnić funkcję rprezentacyjnego lobby.

W pierwszym etapie inwestycji zaplanowano 123 pokoje. W obiekcie mają znaleźć się również restauracja z tarasem, lobby z barem, przestrzeń rekreacyjna oraz dwie sale konferencyjne. Większa z nich ma mieć około 250 mkw. W kolejnej części przedsięwzięcia baza noclegowa może zostać powiększona o kolejne 116 pokoi.

Planowany obiekt ma działać w standardzie trzech gwiazdek. Jego oferta będzie skierowana do turystów zwiedzających fortyfikacje, jak i klientów biznesowych oraz pasażerów korzystających z Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

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Są projekty, ale nie ma jeszcze prac budowlanych

„Super Express” zwrócił się do właściciela Twierdzy Modlin z pytaniami o aktualny stan przedsięwzięcia. Z odpowiedzi wynika, że inwestycja nie weszła jeszcze w zasadniczy etap realizacji. Dodajmy, że pierwotne - optymistyczne - założenia, mówiły o końcówce 2027 r. jako terminie przyjęcia pierwszych gości.

- Inwestycja hotelowa w Nowym Dworze Mazowieckim jest obecnie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzgodnień związanych z ochroną konserwatorską - przekazała w odpowiedzi „Super Expressowi” Julianna Prętkiewicz, z Grupy Konkret. - Ze względu na charakter planowanej inwestycji oraz uwarunkowania związane z ochroną dziedzictwa, przygotowanie dokumentacji wymaga przeprowadzenia odpowiednich analiz i uzgodnień z właściwymi służbami konserwatorskimi. Jest to proces wieloetapowy, którego zakończenie jest niezbędne przed przejściem do kolejnych etapów realizacji inwestycji - dodaje.

Każda ingerencja pod nadzorem konserwatora

Adaptacja zabytkowych koszar jest znacznie trudniejsza niż budowa hotelu od podstaw. Masywne mury, historyczny układ wnętrz oraz zachowane detale architektoniczne podlegają ochronie. Każdą większą ingerencję trzeba więc uzgodnić ze służbami konserwatorskimi.

Architekci chcą zachować zewnętrzną formę koszar, w tym rytmiczny układ okien, surową geometrię oraz charakterystyczne ceglane elewacje. Nowoczesne funkcje mają zostać wprowadzone przede wszystkim do wnętrza budynku.

Szczególnie wymagającym elementem będzie adaptacja Bramy Kadetów. Historyczna strażnica ma nie tylko zostać zabezpieczona i odnowiona, lecz również dostosowana do obsługi gości hotelowych. Na ten moment inwestor koncentruje się na prawidłowym przygotowaniu projektu i kompletowaniu wymaganej dokumentacji.

- Priorytetem jest stworzenie rozwiązania, które będzie odpowiadało zarówno założeniom inwestycji hotelowej, jak i wymaganiom wynikającym z ochrony wartości historycznych i architektonicznych terenu – dodaje Julianna Prętkiewicz.

Projektanci zakładają minimalną ingerencję w zewnętrzną formę zabytku. Wnętrza będą musiały jednak spełniać współczesne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, dostępności, ochrony przeciwpożarowej, instalacji technicznych i komfortu gości.

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Od Napoleona do hotelowych gości

Historia twierdzy sięga początku XIX wieku. Decyzję o utworzeniu umocnień w rejonie Modlina podjął Napoleon Bonaparte w 1806 roku. Pierwsze prace ruszyły kilka lat później, a przez kolejne dziesięciolecia kompleks był rozbudowywany przez następne armie.

Budynek uformowano wokół rozległego dziedzińca. Jego obwód przekracza dwa kilometry, dlatego jest powszechnie określany jako najdłuższy budynek w Europie. W koszarach mogło znaleźć zakwaterowanie nawet 20 tys. żołnierzy.

Twierdza była wykorzystywana między innymi podczas powstania listopadowego czy obu wojen światowych. Przez około 220 lat kompleks pozostawał związany z wojskiem.

Grupa Konkret kupiła dawny Garnizon Modlin od Agencji Mienia Wojskowego w 2013 roku. Według branżowych publikacji cena po uwzględnieniu bonifikaty związanej z zabytkowym charakterem nieruchomości wynosiła około 17,85 mln zł.

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